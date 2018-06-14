روسيا: أوبك وحلفاؤها قد يزيدون الإنتاج تدريجيا من يوليو

رويترز قال وزير الطاقة الروسي يوم الخميس بعد محادثات مع نظيره السعودي في موسكو إن أوبك وحلفاءها قد يتفقون على زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من أول يوليو. وتلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون في فيينا الأسبوع القادم للبت فيما إن كان اتفاق كبح الإنتاج بحاجة إلى تعديل لاحتواء أس

رويترز

قال وزير الطاقة الروسي يوم الخميس بعد محادثات مع نظيره السعودي في موسكو إن أوبك وحلفاءها قد يتفقون على زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من أول يوليو.

وتلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون في فيينا الأسبوع القادم للبت فيما إن كان اتفاق كبح الإنتاج بحاجة إلى تعديل لاحتواء أسعار النفط التي تجاوزت الثمانين دولارا للبرميل الشهر الماضي.

وتشير السعودية وروسيا، مهندسا اتفاق المنتجين لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017، إلى رغبتهما في زيادة الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إثر محادثات مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو إن البلدين يدعمان ”من حيث المبدأ“ الخروج التدريجي من الاتفاق.

وأبلغ الصحفيين ”بوجه عام ندعم هذا… لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع“ مضيفا أن أحد الخيارات هو زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تدريجي ربما من أول يوليو.

وقال نوفاك ”من الواضح أن الخروج ينبغي أن يكون تدريجيا.. ينبغي أن ننظر في ديناميات زيادة الطلب وقدرات مختلف الدول على زيادة الإنتاج… هذا صعب على بعض الدول“.

ولم يقدم الفالح توقعات محددة لشكل أي اتفاق في فيينا. وقال ردا على الصحفيين قبيل اجتماعاته ”سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق“.



