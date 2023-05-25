روسيا: «أوبك+» لن يتخذ خطوات جديدة في اجتماعه المقبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع أن يتخذ تحالف أوبك خطوات جديدة خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو المقبل، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء.

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل بعد انخفاض أسعار الخام في مارس صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولارا تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.