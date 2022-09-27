روسيا أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية الموسم الماضى بإجمالي 794 ألف طن

حلت روسيا فى المرتبة الأولى بقائمة أكبر 15 دولة مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغ 794 ألف طن بقيمة 415 مليون دولار – رغم الحرب مع أوكرانيا وأزمة الشحن إليها – خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022»، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» ارتفعت إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى 755 ألف طن بقيمة 594 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول العربية 1.9 مليون طن بقيمة 1.02 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022».

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الإفريقية 59 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022»

وزادت صادرات الموالح المصرية إلى مليون و655 ألف طن بقيمة 821 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022».

وقفزت صادرات مصر من البطاطس إلى 850 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022».