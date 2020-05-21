روسيا‭ : ‬انسحاب الولايات المتحدة من «السماوات المفتوحة» سيؤثر على الجميع

روسيا لا تنتهك الاتفاقية ولا يوجد ما يمنع استمرار المحادثات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله يوم الخميس، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة سيؤثر على مصالح جميع المشاركين فيها، الذين هم أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف جروشكو أن روسيا لا تنتهك الاتفاقية، ولا يوجد ما يمنع استمرار المحادثات بشأن المسائل الفنية التي تقول الولايات المتحدة إنها تمثل انتهاكات الجانب الروسي.

وأعلنت واشنطن يوم الخميس عزمها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء ، وذلك في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب البلاد من اتفاقية دولية كبيرة.

وقالت إدارة ترامب إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا ، و قال مسؤولون كبار إن الانسحاب سيتم رسميا في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

ومارست دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى مثل أوكرانيا ضغوطا على واشنطن لعدم الانسحاب من الاتفاقية ، ويمكن لقرار ترامب أن يزيد من التوتر داخل الحلف.

وكانت إدارة ترامب أخرجت من قبل الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا لمجموعة صغيرة من الصحفيين بشرط عدم نشر أسمائهم إن القرار جاء بعد مراجعة استمرت ستة أشهر وجدت أن روسيا لم تلتزم بالمعاهدة في حالات عدة.