روسنفت تستثمر مليارى دولار فى حقل ظهر

خالد بدر الدين أعلنت شركة روسنفت، أكبر منتج روسي للنفط، اليوم الثلاثاء إنها ستستثمر أكثر من ملياري دولار في حقل الغاز المصري ظُهر على مدى الأربع سنوات القادمة. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل، الذي قد ترفع حصتها فيه إلى 35 % إلى 29 مليار متر مكعب من الغاز سنويا . وكانت شركة ر

خالد بدر الدين

أعلنت شركة روسنفت، أكبر منتج روسي للنفط، اليوم الثلاثاء إنها ستستثمر أكثر من ملياري دولار في حقل الغاز المصري ظُهر على مدى الأربع سنوات القادمة.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل، الذي قد ترفع حصتها فيه إلى 35 % إلى 29 مليار متر مكعب من الغاز سنويا .

وكانت شركة روسنفت أعلنت الشهر الماضى إنها اشترت حصة تبلغ 30 % في حقل الغاز المصري ظُهر، أكبر مكمن للغاز في البحر المتوسط، وذلك من شركة إيني الإيطالية مقابل 1.125 مليار دولار.

وبهذا تصبح شركة روسنفت شريكا في تطوير أكبر حقل غاز بالمياه العميقة قبالة سواحل مصر بالاشتراك مع شركة إيني البالغة حصتها الآن 60 % وشركة BP البريطانية التى تملك 10 %.