روسنفت تتعاون مع إيني لتوريد منتجات بترولية لمصر

أعلنت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الإيطالية إينى لتوسيع التعاون بينهما ليشمل تزويد مصر بإمدادات منتجات نفطية مشتركة، وكذلك بحث التعاون المشترك بينهما في تكرير النفط بألمانيا.

وذكرت وكالة رويترز أن توقيع الاتفاق بين شركة روسنفت وشركة إينى جاء في إطار زيارة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لروسيا التي التقى خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت شركة روسنفت إن الاتفاق ينص على توسيع التعاون في إنتاج وتكرير وتسويق وتجارة النفط والغاز، ويشمل ذلك حقل ظُهر البحري المصري الذي تسيطر إيني على 50% منه فيما تصل حصة روسنفت إلى 35% من هذا الحقل وشركة BP البريطانية التى تسيطر على الحصة الباقية البالغة 15%.