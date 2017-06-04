روسنفت الروسية تغزو قطاع البترول والغاز بالشرق الأوسط

توسعت استثمارات شركة روسنفت الروسية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، فى دول الشرق الأوسط، فى الفترة الأخيرة، حيث وقعت مع حكومة إقليم كردستان العراق فى نهاية الأسبوع الماضى، اتفاقات تقاسم إنتاج لخمس مناطق امتياز بترول مع شراء نفط كردستان حتى عام 2019، والتنقيب عن الغاز أيضًا في المستقبل.

وقال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، وأحد أقرب الحلفاء للرئيس للروسي فلاديمير بوتين، إن الشركة توسع التعاون مع كردستان بعد أول مشتريات مباشرة من نفط كردستان لمصافي روسنفت في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام.

كانت شركة روسنفت اشترت العام الماضى 35 % من حقل ظهر المصرى -أحد أكبر مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة الشرق الأوسط- كما وقعت اتفاقية بيع نفط مع الشركة الوطنية الليبية للبترول مع استثمارات فى التنقيب والإنتاج فى الحقول الليبية.

واتفقت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو” على استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة، وأن السعودية ستدرس إمكانية المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطب الشمال.

جدير بالذكر أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وافقت على استكشاف وتطوير خمسة حقول في إقليم كردستان العراق، مع سعيها لأن تصبح لاعبًا رئيسيا في واحدة من أحدث المناطق النفطية وأسرعها نموا في العالم.

وصارت روسنفت الخاضعة لسيطرة الكرملين هذا العام -أول شركة نفط كبرى تمول صادرات الخام من إقليم كردستان تمويلا مسبقا، وهو نشاط كانت تهمين عليه طويلا شركات التجارة، والتي مولت الإقليم شبه المستقل في ظل حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأزمة مالية أحدثها تدني أسعار النفط.