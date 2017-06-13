روسكو تستثمر 250 مليون جنيه فى السوق المصرية

❏ الشركة تفاضل بين منطقتى «برج العرب» و«أسيوط» لتدشين مقرهامحمود جمالتعتزم شركة «روسكو» للخدمات المالية - تحت التأسيس - استثمار 250 مليون جنيه، بالسوق المصرية خلال 5 سنوات.وتعمل الشركة بقطاعات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتطوير حلول خدمات الدفع الإلكترونى

❏ الشركة تفاضل بين منطقتى «برج العرب» و«أسيوط» لتدشين مقرها

محمود جمال

تعتزم شركة «روسكو» للخدمات المالية – تحت التأسيس – استثمار 250 مليون جنيه، بالسوق المصرية خلال 5 سنوات.

وتعمل الشركة بقطاعات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتطوير حلول خدمات الدفع الإلكترونى «E-payment»، كما ستتيح لعملائها إمكانية إقراض بعضهم البعض بدون فوائد.

وقال الدكتور هشام عبدالغفار، أحد المساهمين، إن «روسكو» تمكنت من تدبير كامل رأسمالها، والبالغ 12 مليون جنيه، عبر 12 مصرفيًّا ومستثمرا يعملون فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بحصص متفاوتة تتراوح ما بين 5 إلى %10، تستهدف زيادته إلى 50 مليون خلال 3 سنوات.

وأوضح لـ«المال» أن الشركة تعتزم استكمال إجراءات تأسيسها، ودراسة حوافز الاستثمار فى المناطق التكنولوجية الجديدة، بعد صدور قانون الاستثمار رسمياً الخميس الماضى، إذ تسعى إلى تدشين مقرها الرئيسى فى إحداها، وتفاضل حاليا بين منطقتى «برج العرب وأسيوط» التكنولوجيتين لاختيار أنسبهم.

وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات ياسر القاضى، فإن قانون الاستثمار الجديد يشمل حوافز للمشروعات فى المناطق التكنولوجية الجديدة، منها إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من سداد الجمارك والضرائب، وخصم نسبة من الضرائب تصل إلى %80 من إجمالى رأس المال المدفوع، كما أن القانون لا يفرق بين جنسية المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

وأضاف عبدالغفار أن «روسكو» تخطط لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية لاحقا من أجل تدبير تمويلات إضافية، والتوسع خارجيا فى أسواق دول الخليج وأفريقيا والدول الأسيوية الإسلامية، للاستفادة من منصتها التكنولوجية التى يمكن من خلالها للأفراد أن يقوموا بإقراض بعضهم البعض «peer to peer lending» بدون فوائد وهو نوع من التعاملات ملائم لثقافة الدول الإسلامية.

يذكر أن «المال» كشفت فى ديسمبر الماضى عن اعتزام تحالف مكون من رجال أعمال مصريين، لديهم خبرة فى مجال الخدمات المصرفية، وأمن المعلومات، تأسيس شركة للخدمات المالية يرأس مجلس إدارتها شخصية مصرفية بارزة، فيما سيتولى هشام عبد الغفار منصب العضو المنتدب.