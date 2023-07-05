«روساتوم» و«YLB» توقعان اتفاقية للتعاون في مجال تعدين وإنتاج الليثيوم

وقّعت شركة “أورانيوم وان جروب”، التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية الحكومية، التابعة لشركة روساتوم الحكومية، مع شركة بوليفيا الحكومية (YLB) “مناجم الليثيوم البوليفية”، اتفاقية إطارية بشأن بناء مجمع صناعي لاستخراج وإنتاج كربونات الليثيوم بمقاطعة بوتوسي في بوليفيا.

يعتبر الليثيوم الآن طريقًا إلى الاقتصاد “الأخضر”، فهو عنصر حاسم لتطوير أنظمة تخزين الطاقة، التي باتت بالفعل تستخدم على نطاق واسع في عدد من الصناعات عالية التقنية.

كما أن المشروع الروسي البوليفي المشترك سوف يهيّئ الظروف في بوليفيا، حيث إنها الدولة التي تمتلك أغنى احتياطيات من الليثيوم في العالم، مع وضع سلسلة إنتاج متكاملة، بدءًا من استخراج المواد الخام من الليثيوم، وانتهاءً بتوزيع المنتج في السوق.

قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام، مدير مجموعة التنمية والأعمال الدولية بشركة روساتوم الحكومية: “بالفعل تفتح الاتفاقية آفاقًا واعدة للتعاون طويل الأمد بين روسيا وبوليفيا، وهذا أول مشروع أجنبي واسع النطاق بالنسبة لشركة روساتوم الحكومية، في مجال إنتاج الليثيوم، وستبلغ الاستثمارات فيه حوالي 600 مليون دولار”.

ومن المخطط بناء مجمع صناعي بطاقة 25 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًّا، مع إمكانية زيادة الاستطاعة الإنتاجية بناءً على نتائج الاستكشاف الجيولوجي.

وستوفر شركة روساتوم الحكومية، بهدف تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة هذه في بوليفيا، عملية تدريب وتأهيل الموظفين.

تم توقيع الاتفاقية لمجموعة “أورانيوم وان جروب” نتيجة المشاركة في مسابقة “YLB” الدولية للتكنولوجيا، لاستخراج الليثيوم المباشر. وبحسب الوثيقة الموقَّعة، ستشارك الشركة في بناء مجمع صناعي على أساس نبع المياه المعدنية (سالار) باستوس غرانديس، الموجود في مقاطعة بوتوسي.

تم التخطيط لتعدين الليثيوم على أساس التكنولوجيا الروسية للاستخراج المباشر بالامتصاص، والتي أثبتت بالفعل كفاءتها وجدواها الاقتصادية العالية وسلامة البيئة.

تعمل شركة روساتوم الحكومية باستمرار على تطوير التعاون مع بوليفيا. فعلى وجه الخصوص يتم تنفيذ مشروع بناء مركز للبحوث والتكنولوجيا النووية، الذي يعدّ فريدًا من نوعه بالنسبة لأمريكا اللاتينية في مدينة الألتو، مما يفتح الباب أمام فرص واسعة لبوليفيا من أجل تطبيق التقنيات النووية في مجالات عدة، كالرعاية الصحية والزراعة والصناعات الأخرى.

وتم بالفعل تسليم أول المستحضرات الصيدلانية المُشعة التي تم إنتاجها في مجمع السيكلوترون، الذي بنته شركة روساتوم، إلى المشافي البوليفية، مع التنويه بحقيقة أن المشروع الروسي البوليفي المشترك الجديد سوف يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وتحسين نوعية الحياة لسكان بوليفيا.