روساتوم وميانمار توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون بمجال الطاقة النووية

عقدت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية برئاسة أليكسي ليخاتشوف، ، لقاء مع رئيس وزراء ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، لتوقيع مذكرتي تفاهم بين روساتوم ووزارة العلوم والتكنولوجيا في ميانمار.

واتفق الطرفان على التعاون في تعليم وتدريب الكوادر للعمل في قطاع الطاقة النووية، وتكوين رأي عام إيجابي في ميانمار بشأن التقنيات النووية.

من الجانب الروسي وقع المذكرتين أليكسي ليخاتشوف المدير العام لروساتوم، ومن جانب ميانمار وقعهما وزير العلوم والتكنولوجيا ميو ثين كياو.

وجاءت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة الدولة في ميانمار رئيس الوزراء الجنرال مين أونغ هلاينغ ، مؤكدين أن توقيع مذكرتي التفاهم يرسي أساساً متيناً للمزيد من التعاون.