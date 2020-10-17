طاقة

روساتوم: مصر ستصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية خلال سنوات

أشار الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد أحد المشروعات القومية الكبرى
المال - خاص 2:34 م, السبت, 17 أكتوبر 20 2:34 م, السبت, 17 أكتوبر 20

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قال ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى كبريات شركات الطاقة النووية في العالم، إن مصر ستصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.

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وأشاد فورنكوف، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى الناجحة، ومنها مشروعات الغاز والتي ستجعل من مصر مركزا إقليميا للغاز.

وتابع أن ذلك فضلا عن مشروعات البنية التحتية الضخمة والنقل والمواصلات والمزارع السمكية والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس الجديدة وغيرها.

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بقلم المال - خاص

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