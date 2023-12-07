«روساتوم» : مستقبل اقتصاد دول «البريكس+» مرتبط بجودة رأس المال البشرى

شددت تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام لشئون الأفراد في “روساتوم”، اليوم، على الدور المحوري لرأس المال البشري والمهارات المستدامة في تشكيل مستقبل اقتصادات دول “بريكس+”.

وأكدت “تيرنتييفا” خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 28” في دبي بدولة الإمارات ، على أن الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذه الشراكة بين دول “بريكس +” في حين تستعد روسيا لتولي رياسة تحالف “بريكس+”.

وتمثلت مشاركتها في تقديم الجزء الروسي من دراسة “البريكس” حول إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال الطاقة بفعالية ، بالإضافة إلى أنه في العام المقبل، ستترأس بلادنا تحالف “بريكس +” في عام 2023، ولقد قمنا بتحقيق تقدم جيد معًا ورسمنا أهدافًا مشتركة للعمل عليها في عام 2024.

وأضافت: “أتوقع أن نحقق تقدمًا في مشروعات حقيقية من خلال برامج التعليم المشتركة، وتبادل الخبرات، ودمج المعايير والمؤهلات المهنية، وبرامج تدريب المحترفين في التخصصات الحيوية الضرورية لانتقال الطاقة”.

وأكدت خلال مشاركتها: “كمؤسسة “روساتوم” أعلنا هذا العام عن إطلاق مشروع ‘أوبنينسك تك’، وهو مجموعة علمية تعليمية تركز على التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا ذات الصلة. شخصيًا، أعتقد أن هذا المركز الدولي يمكن أن يصبح واحدًا من المراكز التعليمية لتحالف “بريكس” جاذبًا للشباب الموهوب للحصول على تعليم تطبيقي يمهد الطريق للتقدم”.

وشددت المتحدثة أيضًا على أن “التقرير الذي تم تقديمه يعكس جوهر آراء “بريكس” بشأن الدور الحاسم للمهارات الضرورية في تسريع انتقال الطاقة في بلداننا. يبرز أيضًا المجالات التي تتطلب تعاونًا أكثر وثقة وكيف يمكن لاقتصاداتنا أن تكمل بعضها البعض. نأمل أن تصبح هذه الأجندة جزءًا هامًا من رئاسة روسيا في العام المقبل وفي مسار الطاقة”.

وشاركت في النقاش شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة، من بينهم د. زفاناني تيتوس ماتي، الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب أفريقيا لتطوير الطاقة؛ وأليكسي كولابين، الرئيس التنفيذي بالمعهد الروسي للطاقة الذرية التابع لوزارة الطاقة الروسية؛ ومصطفى غوي، منسق برامج تنمية المهارات في مجال الطاقة الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد دراسة “بريكس” ومحمد أمين ناديريان، رئيس قسم الطاقة والاقتصاد والتنبؤ بمنتدى بلدان الصادرات للغاز (FSEG)؛ وسامح السيد، مدير البرامج لتطوير البرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة، وكاترينا سالوجينا-سوروكوفايا، النائب الأول لرئيس شركة “بنك غازبروم”.

كما شارك وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، جويدي مانتاش، كضيف فخري في الجلسة.