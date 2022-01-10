طاقة

«روساتوم» : محطات الطاقة النووية الروسية تسجل رقمًا قياسيًّا مع بداية 2022

في عام 2021 رسخت مجددا مكانتها كأكبر شركة لتوليد الطاقة في البلاد
عمر سالم 6:38 م, الأثنين, 10 يناير 22 6:38 م, الأثنين, 10 يناير 22

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قالت شركة «روس إنيرغو آتوم» المشغلة لمحطات الطاقة النووية في روسيا (تتبع لقسم الطاقة الكهربائية في شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية) إنها في عام 2021 رسخت مجددا مكانتها كأكبر شركة لتوليد الطاقة في البلاد، حيث أنتجت محطاتها النووية أكثر من 222.436 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في الفترة المذكرة.

أتاحت كمية الكهرباء المولدة في محطات الطاقة النووية الروسية منع انبعاث أكثر من 111 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (-فما كان سيحدث لو أُنتجت الكمية نفسها من الكهرباء بواسطة المحطات الحرارية!-).

روساتوم

وفقا لهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية نفذت المحطات الكهروذرية للبلاد مستهدفات الخطة المكلف بها في إنتاج الكهرباء لعام 2021 والتي تحمل اسم الميزان الموحد المتوقع للطاقة والاستطاعة الكهربائية، بنسبة 102.2% انطلاقا من المستوى المتوقع 217674 مليار كيلوواط/ساعة (أو بنسبة 103.1% مقارنة بالخطة لعام 2020).

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وقال المدير العام لشركة «روس إنيرغو آتوم» أندريه بيتروف ، في عام 2021 كانت محطات الطاقة النووية تعمل بشكل موثوق وآمن وأنجزنا المهمة المكلف بها من قبل الدولة في إنتاج الكهرباء بل تمكننا من تجاوزها».

تصدرت محطة «كالينينسكايا» قائمة المحطات الكهروذرية الروسية التي قدمت أكبر مساهمة في تحقيق الإنجاز الجديد العام الماضي بتوفيرها أكثر من 34.3 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، تليها محطة «بالاكوفسكايا» التي أنتجت أكثر من 33 مليار كيلوواط/لساعة، ثم محطة «روستوفسكايا» بتوليدها نحو 31.7 مليار كيلوواط/ساعة.

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 أما العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة إنتاج الكهرباء فهي إدخال وحدة توليد الطاقة رقم 6 في محطة «لينينغراد» النووية ذات مفاعل VVER-1200 بقدرة 1200 ميغاوات حيز الخدمة في مارس 2021 ناهيك عن تقليل فترات أعمال الصيانة الدورية لوحدات الطاقة إلى 107 أيام.

تعتبر حاليا المفاعلات النووية الروسية VVER-1200 من الجيل «3+» الأحدث والأكثر أمانا، وهذا هو نوع مفاعلات الطاقة الذي ستُركّب في محطة «الضبعة» النووية في مصر. تتفوق تقنية مفاعلات الطاقة النووية الحديثة هذه على العديد من مثيلاتها بعدد من الخصائص وبينها تزودها بمزيج متزن فريد من أنظمة الأمان النشطة والسلبية التي تتوافق مع المعايير الدولية.
تتولى الآن شركة «روس إنيرغو آتوم» تشغيل 11 محطة طاقة نووية تدخل ضمن هيكلها بصفة فروع تعمل فيها 37 وحدة توليد طاقة بما فيها المحطة النووية العائمة المنتجة للطاقة الحرارية والكهربائية بقدرة إجمالية مركبة تزيد عن 29.5 غيغاواط. 

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في الوقت الراهن تتجاوز حصة الكهرباء المولدة في محطات الطاقة النووية 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ويعني ذلك أن كل 5 مصباح كهربائي في روسيا الاتحادية ينير بفضل الطاقة المولدة في المحطات النووية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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