روساتوم : جاهزون لتوفير الدعم لنجاح مدرسة «الضبعة للطاقة النووية»

قال ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مهرجان العلوم الأول الذى ينظمه المركز الثقافى الروسي،شاركت فيه المؤسسة من خلال توفير بعض المواد مثل الصور، وأدوات المحاكاة وأفلام الفيديو التي تخص الصناعات النووية.

وأوضح فرونكوف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العلوم الروسي الأول أن برامج تعاون بين روساتوم وعدد من الجامعات الفنية الروسية، حتى تتيح التدريب اللازم للطلاب من مختلف دول العالم.

وفي رده على سؤال حول مدرسة التعليم الفنى المختصة بالطاقة النووية، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون بين روساتوم ومع هيئة المحطات النووية المصرية، قائلاً : نحن جاهزون لتوفير الدعم أو أي مساعدة لنجاح عمل مدرسة الضبعة للطاقة النووية.

واكد ان هناك كوادر يتم تدريبها في روسيا وهناك عناصر مصرية عديدة تدريت في جامعات روسيا في مجال الطاقة النووية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مصر تبني محطة نووية من الجيل الثالث المطور، تعمل بتقنية الماء المضغوط، تضم 4 مفاعلات من تصميم وإنتاج مؤسسة روس اتوم العالمية، ومن المنتظر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة في العام 2026، لتصبح مصر عضواً داخل النادي النووي العالمي.

