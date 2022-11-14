«روساتوم» تنهي تصنيع توربينات المفاعل النووي الأول بالضبعة ديسمبر المقبل

تستعد شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية للانتهاء من تصنيع التوربينات الخاصة بأول مفاعل فى محطة الضبعة ديسمبر المقبل، بعدما تم الانتهاء من %90 حتى الآن.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة الروسية ستجرى الاختبارات الأولية للتوربينات مطلع عام 2023 قبل بدء التوريد لمحطة الضبعة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن «روساتوم» انتهت من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة فى مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية.

وفى السياق ذاته، تقوم «روساتوم» حاليًا بتصنيع 4 مصائد لقلب المفاعل، إضافة إلى 4 رافعات قطبية دائرية الحركة.

ومصيدة قلب المفاعل هى حاوية ضخمة يتم تركيبها بقاعه، وحال وقوع حادث، تلتقط الأجزاء الأساسية المنصهرة والإنشائية فى الهيكل، لتوقف أى ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء، وتمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة.

ووقعت مصر وروسيا، فى 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار،

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين، ديسمبر 2017، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة، خلال زيارة الرئيس الروسى للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط)، على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى 2028.