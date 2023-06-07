«روساتوم» تنشئ أكبر مصنع بأوروبا لإنتاج الأدوية المشعة وتشارك في معرض أفريقيا للصحة

أعلنت شركة روساتوم قيامها ببناء أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج الأدوية المشعة، والذي سيسمح في عام 2025 بتصنيع منتجات الأدوية الإشعاعية لتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية.

وأضافت “روساتوم” في بيان أن المصنع سينتج الأدوية المشعة لعلاج (أمراض يتوقف حدوثها أو انتشارها إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع ويتطلب الحماية الاجتماعية للفرد)، بما في ذلك أشكال السرطان .

وأشارت إلى أنها ستشارك في مؤتمر والمعرض الدولي” Africa Health ExCon 2023″ والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري والمكرس لسوق الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة العديد من الوفود من أكثر من 70 دولة.

وتشارك “روساتوم” للسنة الثانية في برنامج المعرض الخاص بالفعالية وسيكون لديها حضور هام وفعال ضمن برنامج الأعمال ، كما سيتم تخصيص جناح عرض خاص بشركة روساتوم يقدم الحلول الابتكارية للشركة في مجال الطب النووي.

وتعد “روساتوم” واحدة من أكبر خمسة موردين في العالم لمنتجات النظائر الخام المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض الأورام والقلب والعصبية وغيرها.

يذكر أن الأقسام المصنعة الخاصة بشركة روساتوم تنتج أيضًا عددًا من النظائر الطبية لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والغدة الدرقية وأمراض الأورام والقلب الأخرى، وكذلك للأغراض العلاجية، على سبيل المثال لعلاج سرطان الغدة الدرقية ونقائل العظام.

وخلال المشاركة في برنامج المعرض سوف يتم إلقاء كلمات من قبل ممثلي الأقسام المصنعة التابعة لشركة روساتوم، حيث سيتناول المشاركون خلالها الحلول والمنتجات التكنولوجية الروسية المتطورة في مجال الرعاية الصحية. من بينها جهاز “تيانوكس”، لا مثيل له في العالم وهو مصمم لتخليق أكسيد النيتريك من الهواء مباشرة في مكان إجراء العلاج، وكذلك المعجل الخطي “أونيكس”