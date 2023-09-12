«روساتوم» تنتج طاقة نووية تمنع انبعاث 70 مليون طن من الغازات الدفيئة بالغلاف الجوي

قامت محطات الطاقة النووية في روسيا (فروع شركة روساتوم إنيرغو آتوم، قسم الطاقة الكهربائية التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية) بإنتاج أكثر من 141.8 مليار كيلووات/ساعة من موازنة الطاقة الخاص بالهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا.

وبذلك، تم توليد أكثر من 2.8 مليار كيلوواط/ساعة بما يتجاوز الخطة التي وضعت بهذا الشأن منذ بداية هذا العام.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهات المعنية، فقد حال تشغيل جميع محطات الطاقة النووية الروسية خلال الأشهر الثمانية من عام 2023 دون انبعاث غازات دفيئة في الغلاف الجوي بمقدار حوالي 70 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، حيث بلغ إنتاج الكهرباء خلال شهر أغسطس نحو 17.5 مليار كيلوواط/ساعة.

يذكر أنه يتم وضع مهمة الموازنة السنوية للهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا لإنتاج الكهرباء والحرارة لكل محطة طاقة بناءً على الإنتاج المتوقع للكهرباء والحرارة من قبل جميع محطات الطاقة في البلاد، مع مراعاة نظام تشغيلها والإصلاحات والقيود الخارجية وعوامل أخرى، بالإضافة إلى مراعاة النظام المتوقع لاستهلاك الكهرباء والحرارة.

يجري حاليًا إنشاء مجموعات طاقة جديدة لمحطة كورسك 2 النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء مجموعتين جديدتين السابعة والثامنة لمحطة لينينغراد والمجموعتين الأولى والثانية من محطة سمولينسك 2 النووية، وإنشاء مجموعة طاقة بمفاعل سريع من نوع BREST-300 في سيفيرسك (محافظة تومسك) كجزء من مشروع “بروريف” لإنشاء منصة تكنولوجية جديدة، بالإضافة إلى مجموعتي طاقة عائمتين حديثتين منخفضتي الاستطاعة لمنطقة تشوكوتكا.

كما يخطط قطاع الصناعة النووية لبناء منشآت نووية أخرى، بما في ذلك محطة أرضية صغيرة في جمهورية ساخا (ياقوتيا).