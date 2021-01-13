روساتوم تعلن بدء بيع الطاقة من مزرعة الرياح «كوتشوبيفسكايا»

تمثل منطقة ستافروبول منصة رئيسة لمشاريعنا بسبب اهتمام السلطات المحلية بها ودعمها لها، خاصة دعم من جانب حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف.

أعلنت شركة روساتوم للطاقة النووية إدخال مزرعة الرياح “كوتشوبييفسكايا” في الخدمة والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في روسيا.

واوضحت الشركة في بيان لها أنه منذ يناير 2021 توفر محطة “كوتشوبييفسكايا” الكهرباء للسوق الروسية لتجارة الطاقة الكهربائية والسعة بالجملة. مزرعة رياح

واوضحت انه إضافة إلى كونها أكبر مزرعة رياح عاملة على أراضي روسيا، أصبحت محطة “كوتشوبييفسكايا” ثاني مشروع مكتمل نفذته شركة “نوفا ويند” التابعة لمجموعة “روساتوم” والمسؤولة عن تنفيذ مشاريع في مجال طاقة الرياح.

تقع مزرعة الرياح “كوتشوبييفسكايا” في منطقة ستافروبول جنوب روسيا وتتكون من 84 توربينة رياح تبلغ قدرتها الاسمية الإجمالية 210 ميغاواط. ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، تصل نسبة توطين صناعة المعدات المستخدمة في المنشأة إلى 65%.

وقال ألكسندر كورتشاغين المدير العام لشركة “نوفا ويند، إن الشركة استطاعت أن تصبح منتجا متسلسلا لمزارع رياح وتمكنَا من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الرياح “كوتشوبييفسكايا” في غضون عامين بالإضافة للنجاح في تحقيق خطة لإنتاج مكونات لتوربينات الرياح وتجميعها المتسلسل في روسيا، وفعالية سلسلتنا للتوريد التي تشارك فيها أيضا مختلف الشركات من مجموعة “روساتوم”.

تمثل منطقة ستافروبول منصة رئيسة لمشاريعنا بسبب اهتمام السلطات المحلية بها ودعمها لها، خاصة دعم من جانب حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف.

تمضي مؤسسة “روساتوم” قدما في مشاريعها لبناء مزارع رياح في 3 مواقع أخرى في منطقتي ستافروبول وروستوف. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية لمحطات طاقة الرياح التي تخطط الشركة لبدء تشغيلها بحلول عام 2024 حوالي 1.2 غيغاواط.

يذكر ان شركة “نوفا ويند” تدخل ضمن مؤسسة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية كفرع مسؤول عن تنفيذ المشاريع في مجال طاقة الرياح.