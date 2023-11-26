روساتوم تعقد سلسلة فعاليات خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات

اعلنت شركة روساتوم الحكومية مشاركتها في سلسلة كاملة من الفعاليات المخطط لها في إطار برنامج عمل المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28 والذي سيفتتح في 30 نوفمبر.

وسيكون إحدى الفعاليات الرئيسية لبرنامج روساتوم هي فعالية مخصصة لمحطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة (“يوم محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة”)، والذي سيعقد في 4 ديسمبر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وسيحضر هذا الحدث ممثلين عن الجهات التي ترغب في إنشاء محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة والشركاء الدوليون لشركة روساتوم.

كما سيتم عرض خلال هذه الفعالية الحلول الأساسية التي تعتمدها شركة روساتوم أثناء بناء محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة المتمركزة براً وبحراً، وسيتم تقديم عرض تعريفي لمشروع محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة الذي تنفذه روساتوم في جمهورية ساخا (ياقوتيا)

كما سيتم تنظيم جولة فنية افتراضية للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تتحدث عن محطة أكاديميك لومونوسوف النووية العائمة الوحيدة في العالم، الواقعة في مدينة بيفيك (تشوكوتكا) في أقصى شمال روسيا. وسيتم بث هذا العرض على قنوات شبكات التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة روساتوم الحكومية.

وفي الثامن من ديسمبر سوف يقام “اليوم الذري للأجيال القادمة” ضمن أروقة جناح روسيا في المنطقة “الزرقاء” الرسمية – مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023.

وفي هذا الصدد سيشارك كبار مدراء شركة روساتوم والخبراء والشركاء الروس والأجانب رؤيتهم حول دور التقنيات النووية في ضمان تحول الطاقة في مختلف البلدان، وسوف يقدمون أساليب لضمان المسؤولية البيئية عند استخدام التقنيات النووية في إطار تطوير الملاحة في القطب الشمالي.

وفي إطار حوار المناخ، تخطط روساتوم أيضًا للاهتمام بالقضايا المتعلقة بأجندة الشباب والمساواة بين الجنسين، حيث ستتم مناقشتها ضمن حلقات نقاش منفصلة بمشاركة ممثلي أكاديمية روساتوم للشركات، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للشباب، تحت إشراف المدير العام لشركة روساتوم الحكومية Impact Team 2050.

وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، سوف يشارك المتحدثون في شركة روساتوم الحكومية أيضًا في حلقات نقاش تابعة لوزارة الطاقة في روسيا الاتحادية في الجناح الروسي في 6 ديسمبر، وفي الفعالية الرسمية الخاصة بروسيا الاتحادية 10 ديسمبر، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات لدى الشركاء الأجانب.