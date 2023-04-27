روساتوم تحصل على ترخيص لبناء أول محطة نووية براً في تاريخ روسيا الحديث

نجحت مجموعة روساتوم عبر القسم المسؤول عن إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية في شركة روس آتوم الحكومية) في الحصول على ترخيص من الهيئة الفيدرالية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي لبناء محطة ياكوتسك للطاقة النووية منخفضة القدرة في جمهورية ساخا (ياقوتيا).

يعتمد مشروع محطة الطاقة النووية منخفضة القدرة على أحدث الابتكارات الروسية والحديث يدور عن مفاعل نووي مبرد بالماء RITM-200N، والذي نتج عن عملية تكييف التقنية المبتكرة منخفضة القدرة للمفاعلات العائمة لتصبح صالحة للعمل براً.

وتم اختبار مفاعلات من سلسلة RITM-200 في ظل الظروف القاسية في القطب الشمالي على أحدث كاسحات الجليد الروسية والتي تفي بجميع متطلبات السلامة لمشاريع الطاقة النووية الحديثة، المعتمدة بعد حادثة فوكوشيما. علماً أن المحطة تتميز بصغر الحجم والنمطية وتقليل وقت البناء مقارنة بمحطات الطاقة النووية عالية القدرة.

قال أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة “روس آتوم” الحكومية، إن قرار الجهة الروسية المنظمة بمثابة علامة فارقة في الصناعة النووية العالمية، بعد الحصول على ترخيص لتشييد أول محطة طاقة نووية حديثة منخفضة القدرة تعمل براً في ظل ظروف القطب الشمالي القاسية.

وأضاف أن ذلك يؤكد مرة أخرى الريادة التي تتمتع بها التكنولوجيا النووية الروسية بلا منازع. تسير الأعمال التحضيرية على قدم وساق في المنطقة القريبة من قرية أوست كويغا، في إشارة إلى إنه تم بالفعل إيصال أكثر من 2000 طن من المواد والأجهزة إلى الموقع، الذي يعمل فيه حوالي 80 شخصًا و 38 قطعة من المعدات.

وأوضح أن الأعمال تسير بخطى مدروسة ودقيقة ونحن نعتزم تشغيل أول محطة أرضية للطاقة النووية منخفضة القدرة في العالم في عام 2028 “.

وأجرت شركة “روس آتوم” الحكومية بعض الأبحاث الهندسية التي تسبق عملية التصميم، مع التأكيد على حقيقة أن تنفيذ أعمال تصميم محطة ياكوتسك النووية منخفضة القدرة تتم قبل الموعد المحدد لها، بالاضافة إلى أنه تم البدء في إنشاء مرافق البنية التحتية خارج الموقع وبناء مساكن مؤقتة لجميع المشاركين في أعمال التنفيذ.

تعتبر مسألة التنمية المتكاملة لمنطقة القطب الشمالي التابعة لروسيا الاتحادية إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة. كما تعد زيادة وتيرة حركة النقل على طول طريق بحر الشمال ذات أهمية قصوى تهدف لحل المهام المنوطة في قطاع النقل وإيصال المواد والمعدات ذات الصلة.

ويتم ضمان تطوير هذا الممر اللوجستي من خلال توفير عمليات الشحن المنتظمة للمواد وكذلك بناء كاسحات جليد جديدة تعمل بالطاقة النووية وتحديث البنية التحتية ذات الصلة. وهنا لابد من الاشارة إلى إن المؤسسات التابعة لشركة روس آتوم الحكومية تشارك بشكل فعال في هذا العمل.

وتعد شركة “روساتوم” الروسية الحكومية هي المقاول الرئيسي لأول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة في محافظة مطروح بقدرة 4800 ميجاوات.