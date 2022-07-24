«روساتوم» تبدأ تنفيذ الوحدة الرابعة لمحطة أكويو النووية التركية

نظمت روساتوم الروسية بالتعاون مع الجهات التركية في موقع إنشاء محطة أكويو الكهروذرية مراسم رسمية، بمناسبة البدء في بناء وحدة الكهرباء الرابعة التابعة لهذه المحطة النووية الأولى في تركيا، في خطوة ترمز إلى دخول المشروع فترة ذروة الأعمال الإنشائية.

وجاءت المراسم بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي السيد فاتح دونماز، ورئيس لجنة الطاقة في الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية ضياء ألتون يالديز، والمدير العام لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية وأليكسي ليخاتشوف، والمديرة العامة لشركة أكويو نوكليار أناستاسيا زوتييفا، ورئيس هيئة الرقابة النووية التركية ظافر دميرجان.

صورة اثناء اطلاق شارة البدء

وقال المدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشوف، يعد مشروع أكّويو رائدًا بالنسبة لشركة روساتوم الحكومية وهو أكبر مشروع إنشائي تنفذه الشركة، واعتبارا من اليوم سيجري بناء مرافق البنية التحتية النووية في جميع وحدات الطاقة الأربع بشكل تزامني.

وأضاف نرى أن قسمًا هائلًا من أعمال إنشاء محطة أكويو قد أنجز بالفعل، وأؤكد أن التعاون المثمر بين شركات بلدينا واهتمام قطاع الصناعة التركي وإنشاء سلسلة توريد فعالة هي العوامل التي تجعل مشروعنا نموذجا للتفاعل بين روسيا وتركيا.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دولماز، تعتبر محطة أكويو للطاقة النووية أكبر استثمار رأسمالي في تاريخ الجمهورية التركية.

وستوفر المحطة في مرحلة تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع ما يصل إلى 10% من استهلاك الطاقة في الجمهورية التركية وستلعب محطة أكويو دورا مهما ليس بسبب قدرتها على إنتاج الكهرباء فحسب، بل أيضا بسبب مساهمتها في تحقيق هدفنا فيما يتعلق بتوليد الطاقة النظيفة بيئيا.

وستمنع المحطة من انبعاث 128 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري سنويا، و2.4 مليار طن من الانبعاثات خلال 60 عاما من التشغيل إجمالا ، وستتجهز محطة أكويو النووية بمفاعلاتVVER-1200 الحديثة التابعة للجيل الثالث والتي تتوافق مع أعلى معايير الأمان والسلامة النووية وبذلك سنؤمن إمدادات الطاقة لدينا عن طريق توليد الكهرباء من مصدر طاقة صديق للبيئة وتنافسي.

كانت هيئة الرقابة النووية التركية (أصدرت في أكتوبر 2021 رخصة بناء لوحدة الطاقة الرابعة بمحطة أكويو النووية. وقبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ أعمال الخرسانة في الموقع أنجزت الأعمال التحضيرية التي شملت خفض منسوب المياه الجوفية وحفر حفرة الأساس ووضع الطبقة الخرسانية الوسيطة وأعمال العزل المائي وتقوية الأساسات وتركيب العناصر الداعمة لحديد التسليح في الأساس الخرساني.

وأشار يضع العاملون المختصون الخرسانة على القاعدة الخرسانية المسلحة لوحدة الطاقة المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن أساسات الوحدة مقسمة إلى 16 منطقة أو كتلة، حيث ستبلغ سماكة الطبقة الخرسانية كلها 2.6 متر، فيما يبلغ الحجم المتوسط للكتلة الخرسانية الواحدة 1100 متر مكعب، ويعادل الحجم الإجمالي للخليط الخرساني الذي سيصب في قاعدة الأساس لوحدة الطاقة الرابعة 17 ألف متر مكعب.

وتنفذ أعمال صب الخرسانة تحت إشراف خبراء المختبر التابع لمصنع الخرسانة الخاص بالمشروع وممثلي شركة أكويو نوكليار وشركة TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ الروسية التركية المشتركة التي أنشأت لتكون المقاول الرئيس في إطار مشروع إنشاء محطة أكويو النووية التركية، وكذلك منظمات مستقلة لخدمات الرقابة في مجال البناء والإنشاء.

أعمال البناء مستمرة وتتقدم بنشاط في جميع مناطق موقع إنشاء المحطة. وفي موقع وحدة الطاقة الأولى أُكملت عملية صب الخرسانة في الألواح الأساسية لمبنى المفاعل وقاعة التوربينات، مع تركيب جهاز “مصيدة الانصهار النووي” وجسم المفاعل ومولدات البخار ومضخات تدوير المياه، مع الانتهاء من لحام أنبوب تدوير المياه الرئيس، وتجميع خمس طبقات من وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل ويجري العمل على تجميع الطبقة السادسة منه والذي يهدف إلى تركيب الجزء السفلي من قبة المفاعل وتجميع أجزاء رافعة لنقل مختلف الحمولات داخل مبنى المفاعل. وفي موقع بناء وحدة الطاقة الثانية ركّب جهاز “مصيدة الانصهار”