روساتوم تبدأ بناء وحدات بمحطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالصين

أقيمت في الصين مراسم انطلاق عمليات البدء في بناء وحدتي الطاقة السابعة والثامنة في محطة “تيانوان” لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية ، ووحدتي الطاقة الثالثة والرابعة في محطة “شودابو” للطاقة النووية والتى تنفذهما شركة روساتوم الروسية.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في المراسم عبر تقنية الفيديو. محطة نووية بالصين

وقال أليكسي ليكاتشيوف، المدير العام لشركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية، إن “وحدات الطاقة الموجودة في محطة تيانوان تعمل بشكل موثوق لصالح الشعب الصيني وتقدم مساهمة كبيرة في ضمان أمن الطاقة بالصين.

حتى الآن، أنتجت وحدات التوليد التي بُنيت بالتعاون مع روسيا، أكثر من 270 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة”.

وسيتم تجهيز وحدتي الطاقة 7 و8 في محطة “تيانوان”، ووحدتي الطاقة 3 و4 في محطة “شودابو” بمفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (3+) – وهو نوع المفاعل الذي سيتم بناءه أيضًا فى محطة الطاقة النووية في الضبعة بمصر – ويعتبر النوع الأحدث من المفاعلات النووية لتوليد الطاقة من تصميم شركة “روساتوم”.

حاليا تعمل بنجاح خمس وحدات طاقة مجهزة بمفاعلاتVVER-1200 في روسيا وخارجها في حين تشمل حقيبة الطلبات الدولية لـ”روساتوم” الآن مشروعات تضم 35 وحدات طاقة وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ في 12 دولة.

ويجري تنفيذ مشروع الطاقة النووية المشترك بين روسيا والصين على أساس سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في عام 2018. ستعزز وحدات الطاقة الجديدة من قدرات قطاع الطاقة النووية الصيني على نحو سيضمن إمدادات موثوقة من الكهرباء النظيفة لشبكة المحلية.

وتسعى “روساتوم” من خلال أنشطتها إلى تطوير مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما فيها طاقة الرياح ،وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تتوفر لديها الكفاءات المطلوبة عبر كامل السلسلة التكنولوجية لدورة الوقود النووي، بدءا من تعدين اليورانيوم الطبيعي ووصولا إلى المراحل الختامية من عمر المنشأة النووية.