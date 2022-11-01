«روساتوم» تبدأ الاختبارات الأولية لمعدات «الضبعة النووية»

بدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية الاختبارات الأولية لمعدات المفاعل الأول لمحطة الضبعة، والتى يتم إنتاجها فى مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية.

كشفت مصادر مسئولة بهيئة المحطات النووية – فى تصريحات لـ«المال» – أن «روساتوم» تقوم حاليا بتصنيع 4 مصائد لقلب المفاعل، بالإضافة إلى 4 رافعات قطبية دائرية الحركة لصالح المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية فى مصانعها بروسيا.

وتعد مصيدة قلب المفاعل هى حاوية ضخمة يتم تركيبها بقاع المفاعل، وحال وقوع حادث، تلتقط قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية فى هيكل المفاعل، لتوقف أى ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء وتمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة.

فى السياق ذاته، وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أمس على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.

وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية فى يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولى للوحدتين خلال النصف الأول من 2021.

وبموجب القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء اتخذت هيئة الرقابة النووية الضوابط اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان لمحطة الضبعة وفق أعلى المعايير الدولية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة من خلال تنوع مصادرها وكذلك الصناعات المحلية الداعمة، وكذلك مصر 2030 فى أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية إلى %9 من إجمالى مصادر الطاقة.