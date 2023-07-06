روساتوم تبدأ إنشاء المرحلة الأولى من محطة «باكس-2» النووية

بدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية في أعمال إنشاء المرحلة الأولى لمجموعات طاقة جديدة من محطة “باكس” النووية (المجر) من قبل المقاول العام للمشروع وهو فرع شركة “أتوم استروي اكسبورت” (قسم روساتوم الهندسي) مع الشروع في بناء قطاع للمياه الجوفية مانع للتسرب.

ويتم تنفيذ أعمال بناء الستارة المانعة للتسرب بما يتفق بدقة مع التراخيص الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية المجرية،كما ستبدأ عملية تجهيز الحفرة والتحضير لبناء البلاطة الخرسانية الأساسية، بعد الانتهاء من بناء الستارة المانعة للتسرب وتقوية التربة.

في الوقت الحالي تعمل 4 مجموعات طاقة مع مفاعلات VVER-440في محطة “باكس” النووية، التي تم بناؤها وفقًا للتصميم السوفيتي، علماً أن هذه المحطة تقوم بتوليد أكثر من 50% من الكهرباء المنتجة في المجر.

ويتم تنفيذ مشروع محطة “باكس -2” النووية يتم على أساس الاتفاقية الحكومية الروسية المجرية المؤرخة في 14 يناير 2014 وكذلك ثلاثة عقود أساسية لبناء محطة جديدة.

جدير بالذكر انه تم اصدار الترخيص الرئيسي لبناء محطة ” باكس-2″ النووية من قبل المنظم المجري في شهر أغسطس 2022. علماً أنه سيتم بناء محطة ” باكس-2″ النووية مع مجموعتي طاقة من الجيل الثالث بلس VVER-1200 على أساس تسليم المفتاح.

يذكر أن الستارة المانعة للتسرب عبارة عن هيكل هندسي من جدار مقاوم للماء، سمكه متر واحد وعمقه يصل إلى 32 مترًا، ويبلغ محيطه كيلومترين ونصف ،وتتمثل مهمة هذه الستارة في منع دخول المياه الجوفية إلى الحفرة.