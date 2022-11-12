«روساتوم» الروسية للطاقة النووية تشارك في مؤتمر المناخ «COP27»

أعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، المشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27” التي تستضيفها شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يشارك ممثلو روساتوم في عدد من الفعاليات المقامة على هامش المؤتمر والتي تسلط الضوء على دور الطاقة والتقنيات النووية في التصدي للتحديات التي تواجهها الدول والمناطق في طريقها نحو التنمية المستدامة بالإضافة إلى القضايا المدرجة على الأجندة المناخية العالمية.

الطاقة النووية

ويحضر ممثلون عن “أكاديمية روساتوم” وأعضاء في المجلس الاستشاري الشبابي لدى المدير العام لروساتوم ، فعاليات تنظم في إطار “يوم الشباب والأجيال القادمة” بالمؤتمر، وستقام الفعاليات بمشاركة ممثلي روساتوم في جناح خاص للشباب والأطفال وكذلك جناح خاص للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، سينطلق عمل الجنة الشبابية لتحول الطاقة وسيعرض تقرير يتضمن توقعات وكالة الطاقة الشبابية التابعة لمجموعة “بريكس” بشأن آفاق تطور قطاع الطاقة العالمي.

وخلال يوم الطاقة الذي ينعقد في 15 نوفمبر، يناقش المشاركون في الحدث الهامشي الذي تنظمه روساتوم، مساهمة الطاقة النووية في حل تحديات التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.

ومن المخطط أيضا أن يتحدث ممثلون عن المؤسسات النووية من مصر ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا عن خبراتهم في اختيار التقنيات “الخضراء” لدمجها في مزيج الطاقة الوطني، بالإضافة لخصائص تطوير مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية عالية القدرة، فضلا عن التأثير المحتمل لمثل هذه المشاريع على اقتصادات المنطقة والتحديات المحتملة والآثار الإيجابية الناجمة عن تطوير التقنيات النووية في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك في نقاشات الجلسة كل من كيريل كومامروف، النائب الأول للمدير العام – مدير قسم التنمية والأعمال الدولية في روساتوم، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA)، ويوسف أمين أحمد الرئيس هيئة تنظيم الطاقة النووية في نيجيريا ، وروبيرت سوجباجي مدير الطاقة النووية والطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة بجنوب أفريقيا، ونوكس مزيبميني من جمعية الطاقة النووية في جنوب أفريقيا.

وتعقد في 15 نوفمبر أيضا فعالية رسمية لروسيا الاتحادية بمشاركة أليكسي ليخاتشوف المدير العام لروساتوم، الذي سيتناول مساهمة الطاقة النووية في تطبيق مبادئ التنمية منخفضة الكربون في الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى آفاق استخدام التقنيات النووية في التصدي لآثار تغير المناخ.

كما تشارك “روساتوم” في معرض بعنوان “النهوج المبتكرة المتبعة في روسيا للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره”، الذي يعقد في 16-17 نوفمبر بالجناح الروسي في المؤتمر.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هو أكبر منتدى دولي يركز على قضايا الأجندة المناخية، بالإضافة إلى كونه الهيئة العليا لعملية التفاوض حول تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ومن المتوقع أن يلتحق بأعمال المؤتمر في شرم الشيخ حوالي 40 ألف مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات من أكثر من 120 دولة.