روساتوم الروسية: انتهاء مفاوضات الضبعة النووى.. وننتظر موافقة مصر

خاتشوف: المشروع يتمتع بأعلى درجات الأمان وسنتعامل مع النفايات مصدر بالكهرباء: لم ننته من مراجعة جميع العقود.. والتوقيع لن يتم قبل نهاية العامعمر سالمأعلن أليكسى ليخاتشوف، رئيس مؤسسة روساتوم الروسية، انتهاء جميع المفاوضات الخاصة بمحطة الضبعة النووية المصرية.وأضاف خلال ندوة عقدت أمس، بمنتج

خاتشوف: المشروع يتمتع بأعلى درجات الأمان وسنتعامل مع النفايات

مصدر بالكهرباء: لم ننته من مراجعة جميع العقود.. والتوقيع لن يتم قبل نهاية العام



عمر سالم

أعلن أليكسى ليخاتشوف، رئيس مؤسسة روساتوم الروسية، انتهاء جميع المفاوضات الخاصة بمحطة الضبعة النووية المصرية.

وأضاف خلال ندوة عقدت أمس، بمنتجع سوتشى على البحر الأسود، خلال المهرجان التاسع عشر للشباب والطلاب، أن شركته تنتظر إشارة بدء المشروع والتوقيع النهائى مع الجانب المصري، الذى يقوم بمراجعة العقود النهائية حاليا، لافتا إلى أن المشروع سيتمتع بأحدث أنظمة الأمان النووى فى العالم.

يشار إلى أن اجتماعات تجرى بشكل مستمر بين مسئولى وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، المالكة للمشروع، مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة لمراجعة العقود.

وتابع ليخاتشوف: الطاقة الذرية ليست خطرة، ويجب النظر لها بشكل علمي، والشركة ناقشت جميع المخاطر والمخاوف مع الجانب المصري.

وأكد أن «روساتوم» ستعمل على اقناع الجماهير العادية بسلامة وأمان المحطات النووية، التى تنتج أهم الطاقات على مستوى العالم.

وأوضح أن شركته تمتلك تكنولوجيا متطورة للتعامل مع النفايات النووية، والاستفادة منها بشكل كبير، كما أنها تقوم بتدريب العديد من الشباب على مستوى العالم، بهدف بناء كوادر قادرة على التعامل مع الطاقة النووية، وقال إنه من بداية عام 2000 يتم تنفيذ عدد من المشاريع لإعادة تدوير النفايات النووية والذرية.

فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها قاربت على الانتهاء من مراجعة 5 عقود خاصة بالمشروع النووى مع مجلس الدولة، وبعض الجهات المختصة، لافتا إلى أن التوقيع مع الجانب الروسى لن يتم قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن المراجعة تتمثل فى البنود الخاصة بتوريد الوقود النووي، والتمويل، والتعامل مع النفايات، وغيرها من التفاصيل.

كانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية فى نوفمبر 2015، وتضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالى 4800 ميجاوات، واستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار.