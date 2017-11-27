رودود أفعال الإسرائيليين على هجوم الروضة بالعريش

عادل عبدالجوادتفاعلت كل دول العالم عربية كانت أو أوروبية مع الهجوم الغاشم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي يوم الجمعة الماضية على مسجد الروضة بالعريش، والذي أسفر عن مقتل واستشهاد المئات من الرجال والأطفال وهو يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد.ومن بين ردود الأفعال العالمية، كانت هناك ردود أفعال إسرائيلية، و

عادل عبدالجواد

تفاعلت كل دول العالم عربية كانت أو أوروبية مع الهجوم الغاشم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي يوم الجمعة الماضية على مسجد الروضة بالعريش، والذي أسفر عن مقتل واستشهاد المئات من الرجال والأطفال وهو يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد.

ومن بين ردود الأفعال العالمية، كانت هناك ردود أفعال إسرائيلية، وأعرب كبار السياسيين في إسرائيل والشعب اليهودي عن تضامنهم مع حزن الشعب المصري بعد الهجوم المروع على مسجد الروضة.

وكان الحال في العديد من دول العالم والشرق الأوسط، ذكر موقع “هامكور” الإسرائيلي: “صدمت إسرائيل أيضا بعد أن وردت تقارير عن الهجوم الفتاك على مسجد الروضة في مصر.

غرد الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين” على حسابه على توتير قائلا “قتل أكثر من 300 شخص في عملية قاسية، قلبنا مع الشعب المصري، ونحن نرفع صلواتنا من أجل عائلات الضحايا والشعب المصري”، وغرد رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضا بنيامين نتنياهو، في حسابه الرسمي في تويتر باللغة العربية.

وأضيئت الجهة الأمامية من مبنى البلدية في تل أبيب بألوان العلم المصري تضامنا مع المصريين، وذكر الموقع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الثانية التي تضيء فيها بلدية تل أبيب في الجهة الأمامية من بنايتها علم مصر تعاطفا معها.

منذ الأيام الماضية، تدور في مجموعات فيس بوك الخاصة بالسيّاح الكثيرين إلى سيناء، نقاشات ساخنة حول مدى الخطر الكامن في قضاء عطلة في سيناء، بعد العملية المروّعة التي نُفذت في مسجد الروضة في العريش شمالي سيناء.

ونقل الموقع عن بعض متصفحي مواقع التواصل الإجتماعي قولهم إن الهجوم لن يمنعهم من العودة إلى سيناء، بينما يدعي متصفحون آخرون أن زيارة السياح الإسرائيلين سيناء تشكل خطرا فعليا.

وأوضح المتصفحون أن “عسقلان وغزة أقرب إلى موقع الهجوم الذي وقع في شمال سيناء من شاطئ نويبع، وأضافت متصفحة أخرى قائلة إن “احتمال وقوع هجوم في القدس يوميا أعلى بكثير من احتمال وقوعه في سيناء، وأضاف متصفخ آخر “رغم كل هذا، سأسافر إلى سيناء في أقرب وقت ممكن”.