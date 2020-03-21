روحاني يتوقع هدوء أزمة كورونا في إيران خلال 3 أسابيع

قال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "إيران يجب عليها أن تفعل كل شيء تراه ضروريا للعودة إلى مستويات الإنتاج الاقتصادي الطبيعية".

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إجراءات العزل الاجتماعي التي اتخذتها بلاده في إطار مكافحة تفشي فيروس “كورونا” المعروف اصطلاحا بـ “كوفيد-19″، والذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر في أغلبية دول العالم، ستطبق لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، وتوقع أن تهدأ حدة الأزمة نهاية تلك الفترة.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: “إيران يجب عليها أن تفعل كل شئ تراه ضروريا للعودة إلى مستويات الإنتاج الاقتصادي الطبيعية”.

واتهم روحاني أيضا القوى المناهضة للثورة، بحسب تعبيره، بالتخطيط لوقف عجلة الإنتاج.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين، حيث أعلنت وزارة الصحة، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 20610 حتى الآن، إلى جانب تسجيل 123 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1556.

والخميس الماضي، أعلنت إيران عزم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي إصدار عفو عن 10 آلاف سجين إضافي، بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد، لكن ذلك يأتي فيما يبدو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، للتلفزيون الرسمي أن من “سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن”.. “تقريبا نصف السجناء في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا”.

وكان إسماعيلي أعلن قد الثلاثاء الماضي، أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص، ومن بينهم سجناء سياسيون في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.