روحانيات إيهاب يونس في أمسية بالأوبرا

يقدم المنشد الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية إلى جانب عدداً من المدائح النبوية، خلال الأمسية التى تقام على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 13 يونيو.

وذلك ضمن النشاط الفنى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، خلال شهر رمضان المعظم.

يذكر أن الشيخ إيهاب يونس يعد أحد أهم المنشدين المعاصرين، حرمه الله نعمة البصر ومنحة القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملاً فى عُمر الـ 10 سنوات، بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ الصغر وتأثر بعظماء المنشدين منهم الشيخ محمد الفيومى والنقشبندى، كون فرقته للإنشاد الدينى عام 2007 وانطلق ينشد فى أرجاء مصر والعالم العربى والأوروبى، وابتكر فكرة إنشاء مدرسة الإنشاد الدينى التابعة لنقابة الإنشاد الدينى ويعمل حاليًا مديراً لها.