روج لنفسه عبر «سوشيال ميديا».. ضبط شخص ينصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد المتهمين بارتكاب أعمال الدجل والشعوذة والنصب من خلالها على المواطنين بعد الترويج لنفسه من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل -مقيم بمحافظة كفرالشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.