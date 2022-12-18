«روج لعمله عبر فيس بوك».. ضبط «وسيط زواج» غير مرخص في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، لعدة لافتات على أحد المنازل تتضمن إعلان أحد الأشخاص والترويج عن عمله بمهنة وسيط للزواج ، في محافظة الشرقية “بدون ترخيص”.

وبالفحص تبين أن صاحب مخزن خشب -مقيم بمحافظة الشرقية- وضع اللافتات المشار إليها منذ 15 يومًا، وأزال نجله تلك اللافتات في اليوم التالي.

وباستدعاء نجله وبسؤاله، أفاد بقيام والده بوضع تلك اللافتات لرغبته في العمل كوسيط لتسهيل الزواج وأثناء مشاهدته اللافتات أزالها في اليوم التالي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.