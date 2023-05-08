روجينا: مشاهد «ستهم» كانت صعبة.. وزوجي لم يعترض على حلاقة شعري «فيديو»

حلت الفنانة روجينا الساعات الأخيرة ضيفة ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة سي بي سي ، وكشفت في اللقاء عن كواليس مختلفة لمسلسلها “ستهم” الذي قدمته رمضان الماضي إخراج رؤوف عبد العزيز.

وقالت روجينا إنها شعرت بمعاناة السيدات اللاتي يفقدن شعرهن بسبب مرض، مضيفة : “عيطت وحزنت وزعلت علشان الستات اللي بتفقد شعرها بسبب مرض، أو تاخد قرار حلق شعرها عشان تشتغل، وهي تجربة قاسية لا يشعر بها إلا من خاضها.

وأشارت أيضا إلى رد فعل زوجها، الفنان أشرف زكي، بعد اتخاذها قرار حلاقة رأسها بالكامل، ضمن متطلبات دورها في مسلسل “ستهم”، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.

وتابعت قائلة “أشرف لم يعترض وقال لو عايزة تعملي كده ومقتنعة اعملي، وبقيت ألبس الكاب في الشارع وإيشارب في البيت”، وعن مشاهد حملها الأنابيب: “كنت بشيلها بجد لكن طلبت منهم تخفيف الوزن، وتبقى نص مليانة”.

وأردفت قائلة ” حبيت الشخصية والدور وآمنت بقضية المسلسل، وكنت ممكن أتخلى عن أي حاجة حتى أنوثتي، ولما عرفت إن في نماذج كتيرة في مصر لستات تخلوا عن أنوثتهم وجمالهم عشان يشتغلوا ويتعبوا إزاي ممكن أرفض أقدم شخصية زي دي؟ دي شخصيات مشرفة تمثل جزءا مهما وكبيرا من المجتمع.

ولفتت إلى أن بعض أماكن تصوير ستهم كانت صعبة ، حيث كنا نصور في لوكيشنات رهيبة منها لوكيشن اسمه الخرابة، وكنا في مكان فيه ثعابين وحشرات وناموس وصورت فيه أنا وبنتي، وكان وشي بيورم في بعض الأيام ويتم إيقاف التصوير”.