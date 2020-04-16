«روتانا ومحروس».. شركات تنافس بعضها خلال أزمة «كورونا»

تعيش شركات الإنتاج الموسيقي حاليا في ضوء أزمة فيروس كورونا الجديد، حالة تنافس كبيرة لاستمرار عملهم الفني برغم قرار حظر التجول وأزمة هذا الوباء الخطير .

فقررت شركة روتانا تقديم حفلات موسيقية لمطربيها المنتمين لها، من خلال سهرات تقدم من المنزل بكامل الفرقة الموسيقية للمطرب عبر بث مباشر بعنوان” سهرة من البيت” لأول مرة ، فالتقى الجمهور لأول مرة عبر بث مباشر من منزل الفنانة جنات الساعات الماضية، حيث ستقدم سهرة فنية، خاصة نظمتها روتانا لأول مرة، والأيام السابقة نظمت روتانا أيضا سهرة فنية للفنان عاصي الحلاني من منزله وحققت مشاهدة عالية.

كما تنافس أيضا شركة ng للمنتج هاني محروس روتانا في هذا الامر، وقامت ايضا بتقديم حفلا غنائيا للمطرب مصطفى حجاج عبر بث مباشر من المنزل ايضا ، وقامت ايضا المطربة يارا مؤخرا بتقديم حفلا فنيا بعنوان” سهرة من البيت” ، وتنظم اتصالات سهرة فنية للموزع الموسيقي حميد الشاعري من منزله الساعات المقبلة .

محمد حكيم: شركات الإنتاج ستتجه للعمل بالديجيتال لربحيته وتكلفته الإنتاجية أقل

يرى المنتج الفني الموسيقي محمد حكيم أن ما فعتله حاليا شركات الإنتاج بالموسيقى بالوطن العربي، في محاولة منهم لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الصعبة التي أثرت على المجال الموسيقي والفني بصورة عامة .

وأضاف أن شركات الإنتاج تعي جيدا أن مكاسب الإنترنت عالية ومربحة جدا، لاسيما أنها حينما تقيم حفلا غنائيا كبيرا لعاصي الحلاني أو يارا ، دون وجود تكلفة إنتاجية كبيرة مثل الحفلات التقليدية المعروفة فإن ذلك مكسب لهذه الشركة بالطبع.

ولفت حكيم إلى أن نمط العمل في العالم كله سيتغير تماما بعد أزمة فيروس كورونا، وسيتجه الجميع سواء شركات الإنتاج او غيرها للديجيتال والعمل والتركيز عليه، فهو مربحا بصورة كبيرة وتكلفته اقل بكثير من العمل بالطريقة العادية.

وأوضح أنه رغم قيام شركات روتانا وغيرها بتقديم وتنظيم حفلات غنائية “سهرات من البيت” حاليا ، إلا أن الأمر يمكن الا يكون محكوما الأيام القادمة وذلك سيكون سامرا سلبيا لو تحقق، لاسيما ان هذه الشركات تسعى لتقديم مطربين كبار من خلال تقنية البث المباشر في ضوء الازمة حاليا ، إنما حينما يحوي هذا الأمر الغناء المعروف بالمهرجانات وغيره من هذه الألوان سيصبح الامر اكثر سوء وغير جيدا.

محمد علي سليمان: فكرة جيدة سواء كانت مربحة أم لا

ويقول الملحن محمد علي سليمان إن هذه الفكرة جيدة للغاية، حيث تساهم في رفع الروح المعنوية وتسلية الجمهور في هذا الوقت الصعب بسبب ازمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن سواء ربحت شركات الانتاج الموسيقية أم لا من هذه الحفلات الفنية التي تقدمها بتقنية البث المباشر ، بالشكل المرضي لها فيكفي أنها ابتكرت اسلوبا حديثا للعمل في هذه المحنة الصعبة التي تسببت في شلل كثير من الانشطة في الحياة .

ولفت أيضا الى انه الايام القادمة سينجذب الجمهور بصورة كبيرة لهذه الفكرة بشكل اوسع في مصر والوطن العربي، لو استمرت فترة حظر التجول والجلوس في المنزل لنا بسبب هذا الوباء الخطير .

مجد القاسم: ليس الوقت المناسب حاليا لتقديم حفلات للجمهور

وقال المطرب مجد القاسم إن هذا الوقت ليس مناسبا لتقديم حفلات غنائية للجمهور، لاسيما إننا نعيش أزمة صعبة ويجب حينما نسعى لتقديم حفل كبير فإن ذلك يتطلب تجهيزات الصوت والإضاءة والمكان وغيرها من الامور .

وأكد أن الهدف من هذه الحفلات عبر البث المباشر من المنزل، تسلية الجمهور لكن في رأيي” ماحبكتش دلوقتي”.

وتابع هذه الفكرة تحتاج لإمكانيات عالية من ناحية البث المباشر ، وقياس درجة تفاعل المتسمع معها في هذه الأوقات الصعبة.