«روتانا» تطرح كليب «ليلة من العمر» لصابر الرباعي من ألبومه الأخير

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كليبا جديدا للفنان صابر الرباعي لأغنية " ليلة من العمر " من ألبومه الأخير"صابر 2019" الذي طرحه منذ فترة وحقق نجاحا جيدا بالوطن العربي. والكليب الجديد يتميز بطابع رومانسي ليكون مناسبا لأجواء الأغنية " ليلة…

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كليبا جديدا للفنان صابر الرباعي لأغنية ” ليلة من العمر ” من ألبومه الأخير”صابر 2019″ الذي طرحه منذ فترة وحقق نجاحا جيدا بالوطن العربي.

والكليب الجديد يتميز بطابع رومانسي ليكون مناسبا لأجواء الأغنية ” ليلة من العمر ” ، الذي تعاون فيها صابر الرباعي مع الشاعر والملحن سليم عساف والموزع الموسيقي عمر صباغ .

يذكر أيضا أن صابر طرح كليب ” عسى يومي ” تزامنا مع ألبومه ” صابر 2019″ وحقق الكليب نجاحا جيدا .

من ناحية أخرى شارك صابر مؤخرا في أوبريت ” صناع الأمل ” مع كوكبة من المطربين العرب منهم أصالة نصري ولطيفة وغيرهم وتم تصويره في دبي بستوديو الملحن فايز السعيد.