روتانا تطرح الألبوم الغنائي الجديد لفنان العرب الخميس المقبل

أحمد حمديحددت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس ٢٩ مارس الجاري ، موعداً نهائياً لطرح الألبوم الغنائي الجديد لفنان العرب محمد عبده ، والذي يحمل عنوان "عمري نهر". ويضم ١٠ أغنيات تحمل اسلوباً فنياً مختلفاً ، سواء من ناحية الكلمات المنتقاه ، أو الألحان الموسيقى الطربية المعبرة ، التي ص

أحمد حمدي

حددت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس ٢٩ مارس الجاري ، موعداً نهائياً لطرح الألبوم الغنائي الجديد لفنان العرب محمد عبده ، والذي يحمل عنوان “عمري نهر”.

ويضم ١٠ أغنيات تحمل اسلوباً فنياً مختلفاً ، سواء من ناحية الكلمات المنتقاه ، أو الألحان الموسيقى الطربية المعبرة ، التي صاغها الموسيقار الدكتور طلال ، الذي ساهم بقوة في رُقي الأغنية العربية ، قدم خلالها العديد من الأنماط والألوان الغنائية ، أو لناحية الأداء الغنائي الذي يمتعنا به دائماً فنان العرب في كل أعماله الغنائية ، والإشراف العام حالد أبو منذر .

ألبوم “عمري نهر” من إنتاج وتوزيع روتانا ، بمشاركة أسماء لامعة في التأليف والتلحين والتوزيع ، ويحتوي على أعمال غنائية عديدة ، إذ يشمل ١٠ أغنيات منوعة.

وتولى الموسيقار د. طلال صياغة ألحان كل أغاني الألبوم ، التي تحتوي على الكثير من التنوع الموسيقي ، في حين كانت الكلمات لأسماء كبيرة في عالم الشعر ، منها الأمير بدر بن عبدالمحسن ، فائق عبدالجليل ، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة ، طارش قطن ، فهد عافت ، ثريا قابل ، بالإضافة لرائعة نزار قباني “في المقهى” ، لتأتي أغاني الألبوم غنية بمحتواها ، يقدم من خلالها فنان العرب خلطته السحرية ، في ألبوم جديد يضم كالعادة مجموعة من أجمل الأغاني ، وهي “تأخرنا” ، “لكل شي أول” ، “عمري نهر” ، “خضار البحر” ، “أنا شرهان” ، “ليالي العشق” ، “لو ما تحب العين” ، “جتني الأسامي” ، “جيت على بالي” ، “في المقهى” .