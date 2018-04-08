روتانا تطرح ألبوم فارس كرم الجديد

أحمد حمديأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح الألبوم الغنائي الجديد للفنان اللبناني فارس كرم، اليوم الأحد تحت عنوان "44:36"، والذي تم إصداره في 4/4/2018 .وفي هذا الألبوم يفاجئ فارس كرم جمهوره بالأعمال الغنائية التي يقدّمها بشكل مختلف وجديد، حيث تنوعت أغانيه بين اللون الشعبي الذي اشتهر به إ

أحمد حمدي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح الألبوم الغنائي الجديد للفنان اللبناني فارس كرم، اليوم الأحد تحت عنوان “44:36″، والذي تم إصداره في 4/4/2018 .

وفي هذا الألبوم يفاجئ فارس كرم جمهوره بالأعمال الغنائية التي يقدّمها بشكل مختلف وجديد، حيث تنوعت أغانيه بين اللون الشعبي الذي اشتهر به إضافة لأغاني جديدة ومختلفة مثل أغنية “قربك وجع” التي اتسمت بالرومانسية والحنان لتلاقي إعجاب لافت من الجمهور وأغنية خاصة بالأفراح تتميز بكلماتها المعبرة.



وتعاون كرم في الألبوم مع الموسيقار الراحل ملحم بركات في أغنية “كل الناس حواليكي” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ويتضمن العمل ١٢ أغنية متنوعة.

وجانب آخر انتهى فارس كرم من تصوير فيديو كليب لأغنية “بدنا نولعها” في العاصمة اللبنانية بيروت، من توقيع المخرج Hass Ghaddar، الذي سبق أن تعاون معه في فيديو كليب “منمنم”، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية للفيديو كليب الجديد.

