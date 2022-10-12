«روتانا الإماراتية» تخطط لاقتناص إدارة فندقين جديدين فى مصر

تخطط شركة روتانا الإماراتية، العاملة فى مجال تشغيل الفنادق، لاقتناص عقدى إدارة فندقين جديدين فى مصر.

قال ناصر النويس، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن الفندقين تحت الإنشاء حاليًا، أحدهما فى العاصمة الإدارية الجديدة، والآخر فى منطقة الهرم، مضيفًا أن المفاوضات قائمة حاليًا مع الجهات المالكة، تمهيدًا لاقتناص إدارتهما وتوقيع اتفاق نهائى قريبًا.

وتأسست شركة روتانا لإدارة الفنادق عام 1992 فى الإمارات العربية المتحدة، وتعمل بقطاع الخدمات، وإدارة الفنادق والضيافة.

وأكد «النويس» أن شركته تمتلك 5 علامات تجارية فرعية هي: «روتانا للفنادق والمنتجعات، وشقق أرجان الفندقية، وفنادق سنترو، وفنادق ومنتجعات ريحان، وريزيدنس روتانا»، وتدير نحو 120 آخر على مستوى العالم.

يذكر أن «روتانا» وقعت اتفاقية العام الماضى مع شركة «المراسم» للتطوير العقاري، تدير بموجبها فندقين تابعين للأخيرة، هما «روتانا ليك ريزيدنس» فى فيفث سكوير فى القاهرة الجديدة، و«مارينا باى» بالعلمين فى الساحل الشمالى.

وتوقع «النويس» افتتاح الفندقين المملوكين لشركة المراسم خلال العام المقبل، وأكد أن السياحة فى مصر قد شهدت انتعاشة ملحوظة خلال العام الحالى، مقارنة مع 2021، معللًا ذلك بجهود الدولة فى ترويج مقاصدها، وموقعها الاستراتيجى المتميز، فضلًا عن اهتمامها بالقطاعات الدينية والتاريخية، ما يسهم فى جذب المزيد من الوافدين.

وأشار «النويس» إلى أن شركته بصدد تحديد لقاء مع وزير السياحة أحمد عيسى، لبحث فرص الاستثمار المتاحة.

ولفت إلى أن مصر سوق استراتيجية بالنسبة لمجموعة روتانا، لا سيما أنها وجهة رائدة عالميًا على خارطة السياحة، مضيفا أن شركته تستهدف خطة توسعية طويلة المدى فى قطاع الضيافة فى منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن النصف الأول من 2022 شهد زيادة فى عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة %85.4، ليسجل 4.9 مليون، مقارنة مع 2.6 مليون خلال الفترة نفسها من 2021، وفقًا لبيانات مركز التعبئة العامة والإحصاء.