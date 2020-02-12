روتاري «الإسكندرية مريوط» ينظم قافلة طبية لمواطني سيوة

تضم قافلة نادي روتاري الإسكندرية مريوط عدد من التخصصات الطبية

انطلقت فعاليات قافلة نادي روتاري الإسكندرية مريوط الطبية والاجتماعية بواحة سيوة والتى تستمر فى الفترة من 11 وحتى 14 فبراير الجارى لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمواطني واحة سيوة .

بدوره، قام اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة بمتابعة أعمال القافلة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات لتحقيق كافة الأهداف المرجوة وتحقيق الاستفادة منها لأهالى سيوة

وأضاف أن القافلة لقيت فى يومها الأول إقبالا كبيرا من الأهالى بواحة سيوة.

قافلة نادي روتاري الإسكندرية تضم عدد من التخصصات الطبية

و تضم قافلة نادي روتاري الإسكندرية مريوط عدد من التخصصات الطبية التالية وهى عظام – جراحة – باطنة وقلب – أنف وأذن وحنجرة – أسنان – مخ وأعصاب – أمراض جلدية – أمراض نساء – عيون – أطفال – أشعة – معمل وتحاليل.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات قافلة نادي روتاري الاسكندرية الطبية والاجتماعية بواحة سيوة العمليات الجراحية و قسم البصريات وعمل النظارات الطبية وصرف الأدوية بالمجان.