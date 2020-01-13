روتاري أكتوبر ينظم دورة تدريبية لمحو أمية الكبار

نظم نادي روتاري 6 أكتوبر لاند مارك، دورة تدريبية لطلاب وخريجي جامعة 6 أكتوبر على نظام التدريس الخاص بمحو أمية الكبار، برنامج التوظيف المكثف لاستخدامات اللغة (CLE Concentrated Language Encounter) وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين النادي والجامعة للخدمات المجتمعية وتنمية البيئة في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكدت مي مندور رئيس نادي روتاري 6 أكتوبر لاند مارك اجتياز جميع المشاركين للدورة والبرنامج بنجاح، مشيرة إلي أنهم أصبحوا قادرين على القيام بأعمال التدريس في فصول محو الأمية. المشاركون في الدورة التدريبية

وأوضحت أن النادي افتتح فصلين لمحو الأمية بجامعة 6 أكتوبر، أحدهما للعاملين بالخدمات المعاونة والآخر للسائقين.

وأضافت مندور أن الفصلين يخضعان لعمليات متابعة أسبوعية، فيما يتم تقديم حوافز عينية للدارسين لتشجيعهم على الاستمرار في الدراسة، موضحة أنه يتم منح شهادة محو الأمية في نهاية دورة التدريس والتي من المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشهر.

ويقوم نادي روتاري 6 أكتوبر لاند مارك بالتنسيق المستمر مع مسئولي جامعة 6 أكتوبر لتدعيم الخدمات المجتمعية المختلفة من خلال عدد من البرامج المتنوعة من ضمنها برنامج تبادل الشباب دوليا، وإقامة معرض ملابس لسكان منطقة الـ 15 عمارة بمنطقة 6 أكتوبر التي ترعاها الجامعة.

وتعد أندية روتاري أحد الأندية المهتمة بتقديم التنمية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وتنتشر أندية روتاري في العديد من المناطق علي مستوي الجمهورية.