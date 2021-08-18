روبي تواجه الأشباح في أجواء من التشويق في «شقة ستة» على «شاهدVIP»

يجمع روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، وآخرين

اعتباراً من غدا الخميس19 أغسطس ، يبدأ العرض الأول من مسلسل “شقة ستة” من بطولة روبي، وأحمد حاتم، ومن تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، والذي يعرض على “شاهد VIP”.

وترصد الأحداث حكاية الصحفية إنجي التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تعيش أحداثاً غير متوقعة. فما هي إلاّ بضعة أيام على وصولها، حتى تدخل هذه الأخيرة في دوامة من الأحداث المشكوك فيها. تتراءى لها أشباحاً، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جواً من الرعب في حياتها. مع تقدم الأحداث، تجد الشابة نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في “شقة ستة”، ولكنها لا تدرك أن ثمة من يستخدمها لكي تنفذ مخططاته الشيطانية.

في هذا الوقت، يمد يد المساعدة إلى إنجي في اكتشاف الحقائق ياسر (هاني عادل) وناهد (رحاب الجمل)، اللذين يكونان حلقة الوصل بينها وبين الطبيب الشرعي يوسف (أحمد حاتم) الذي يقودها إلى حل الألغاز، بالإضافة إلى توجيهات من جارها (صلاح عبد الله).

المسلسل قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.