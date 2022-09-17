روبى تتعاقد على مسلسل «حضرة العمدة»

أعلن المنتج ريمون مقار عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” مساء اليوم عن تعاقده مع النجمة روبي للمشاركة في بطولة مسلسل” حضرة العمدة” الذي تقدمه فنون مصر لريمون مقار في الموسم الدرامي العام القادم 2023 .

والمسلسل تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وإنتاج فنون مصر والشركة المتحدة ، وعلق مقار عبر حسابه بعد نشر صورة روبي وهي توقع عقد المسلسل ” “توقيع النجمة روبى لبطولة مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 .. إنتاج مجموعة فنون مصر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. إن شاء الله دعواتكم نعمل عمل كبير وضخم السنة دى ينول تقديرك.. وزى ماعودتنا بقى يا رب”.

يذكر أيضا أن آخر عمل درامي قدمته فنون مصر ، مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة رمضان الماضي 2022 ، وحقق نجاحا جيدا وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم عائشة بن أحمد وماجد المصري ومحسن محي الدين ودينا .