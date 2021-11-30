روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة M-300.. معدة جديدة مصرية الصنع فى إيدكس 2021

يستخدم فى التعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على أجناب الطرق

كشفت وزارة الإنتاج الحربى الستار عن روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة M-300، أمس مع انعقاد النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكريةEDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

المواصفات الفنية لروبوكات العبوات الناسفة M-300

يسجل وزن الروبوكات 2800 كجم، وسته الترية 103 لتر، يعمل بالسولار، وتسجل سرعته القصوى 17.2كم/ساعة، بقدرة 74.2 حصان، بأبعاد 275 فى 185 سم.

مواصفات تجهيزات روبوكات M-300

من اهم مواصفات تجهيزات روبوكات M-300 أنه يسجل أقصى مدى تعامل أفقى 2.15 م، وأقصى ارتفاع 3 م، وأقصى وزن يستطيع المناورة به 100 كجم.

استخدام الروبوكات M-300

يستخدم الروبوكات M-300 فى التعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على أجناب الطرق لدعم القوات وتأمين الأرتال المتحركة مع سهولة المناورة.

وحدة التحكم والسيطرة

تعمل وحدة التحكم لمدة 4 ساعات دون الحاجة لإعادة شحن ، وبه شاشة صغيرة لعرض بيانات المعدة أثناء التشغيل، وشاشة 12.5 بوصة أخرى تتيح رؤية جميع الكاميرات.

المواصفات التكتيكية للروبوكات M-300

يتميز الروبوكات M-300 بعدة مواصفات تكتيكية أهمها السير والعمل فى الأراضى الممهدة والمدقات بسرعة تصل إلى 17.2 كم/ساعة فى الظروف البيئية والجوية المختلفة.