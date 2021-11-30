سيـــاســة

روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة M-300.. معدة جديدة مصرية الصنع فى إيدكس 2021

يستخدم فى التعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على أجناب الطرق
أحمد اللاهوني 8:26 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:26 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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كشفت وزارة الإنتاج الحربى الستار عن روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة  M-300، أمس مع انعقاد النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكريةEDEX 2021  والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

المواصفات الفنية لروبوكات العبوات الناسفة M-300

يسجل وزن الروبوكات 2800 كجم، وسته الترية 103 لتر، يعمل بالسولار، وتسجل سرعته القصوى 17.2كم/ساعة، بقدرة 74.2 حصان، بأبعاد 275 فى 185 سم.

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مواصفات تجهيزات روبوكات M-300

من اهم مواصفات تجهيزات روبوكات M-300 أنه يسجل أقصى مدى تعامل أفقى 2.15 م، وأقصى ارتفاع 3 م، وأقصى وزن يستطيع المناورة به 100 كجم.

استخدام الروبوكات M-300

يستخدم الروبوكات M-300 فى التعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على أجناب الطرق لدعم القوات وتأمين الأرتال المتحركة مع سهولة المناورة.

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وحدة التحكم والسيطرة

تعمل وحدة التحكم لمدة 4 ساعات دون الحاجة لإعادة شحن ، وبه شاشة صغيرة لعرض بيانات المعدة أثناء التشغيل، وشاشة 12.5 بوصة أخرى تتيح رؤية جميع الكاميرات.

المواصفات التكتيكية للروبوكات M-300

يتميز الروبوكات M-300 بعدة مواصفات تكتيكية أهمها السير والعمل فى الأراضى الممهدة والمدقات بسرعة تصل إلى 17.2 كم/ساعة فى الظروف البيئية والجوية المختلفة.

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الروبوكات M-300 مجهز بعدد 6 كاميرات لتحقيق رؤية متكاملة فى جميع الاتجاهات مع إمكانية الرؤية الليلية، ومزود بماسك بفتحة 27 سم وإمكانية الدوران 360 درجة.

روبوكات العبوات الناسفة M-300
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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