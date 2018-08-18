روبوت يصطحب الأطفال لمصانع العربى باستخدام الواقع الافتراضى

دعاء حسني:تمكن الأطفال في إحدى مدن الالعاب الترفيهية بالقاهرة معايشة مراحل تصنيع الأجهزة المنزلية بمرافقة الانسان الالي (الروبوت RB-64) الذي اصطحبهم باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي إلى مصانع للثلاجات، الشاشات، المرواح بالاضافة إلى مصانع للغسالات، حيث يرتدى الطفل الملابس الم

دعاء حسني:





تمكن الأطفال في إحدى مدن الالعاب الترفيهية بالقاهرة معايشة مراحل تصنيع الأجهزة المنزلية بمرافقة الانسان الالي (الروبوت RB-64) الذي اصطحبهم باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي إلى مصانع للثلاجات، الشاشات، المرواح بالاضافة إلى مصانع للغسالات، حيث يرتدى الطفل الملابس المناسبة لتبدأ رحلتة داخل المصانع ، واختار الاطفال مصانع Elaraby بمدينتى بنها بالقليوبية وقويسنا بالمنوفية لتكون وجهته في بداية الرحلة ثم يحدد الطفل الجهاز الذى يريد تصنيعه باستخدام تكنولوجيا VR .

وأكد المهندس مدحت محمود العربى عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، أنه تم تخصيص مساحة داخل المدينة لاستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى داخل جناح الشركة بمدينة كيدزانيا والذى يهدف إلى ترسيخ قيمة العمل لدى الأطفال و تنمية قدراتهم ودعم مهاراتهم التعليمية بالاضافة الى تشجيع دور الاباء و الامهات فى مشاركة اولادهم و مثل هذه التجارب التي تزيد من وعي الأطفال في شتى المجالات.