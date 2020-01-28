روبوتات وبدل عالمية.. تعرف على أحدث معدات «الداخلية» لكشف المفرقعات (صور)

ظهرت وحدة البلاك كوبرا، أو "الأفاعي السوداء" ضمن الوحدات الخاصة الممثلة في معرض الداخلية، وهي آخر الأسلحة المستحدثة لمواجهة الإرهاب.

كشفت وزارة الداخلية عن أحدث أجهزة ومعدات ضمتها لمنظومتها الأمنية، خلال معرضها الثاني للمركبات والمعدات بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، منها روبوتات إلكترونية وبدل عالمية لكشف المفرقعات، وذلك لتقديم خدمة أمنية مميزة للمواطنين.

حماية رجال المفرقعات بنسبة 100%

وتمثلت أبرز وأحدث المعدات المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب، في امتلاك روبوتات بأنظمة إلكترونية للكشف عن المفرقعات.

وتنشر “المال” مواصفات الروبوت الإلكتروني الذي استحدثه الوزارة.

الروبوت الميني «آى كور تى فايف»، يمكنه دخول الأماكن الضيقة، ويستطيع سحب أوزان حتى 90 كيلو جرامًا، وأحمال حتى 29 كيلو. يوجد في الروبوت مدفع مياه عيار 20م، و5 كاميرات، ويوفر حماية لضابط المفرقعات بنسبة 100%.

والنوع الثاني الذي اختبره رجال الحماية المدنية يستطيع حمل أوزانًا أكثر من المينى، ويسحب 150 كيلو، وحمل 45 كيلو، وتم تصنيعه في كندا.

بدلة حماية من المفرقعات

واستعرضت الوزارة داخل معرض المركبات، بدلة المفرقعات الأمريكية الجديدة، وتسمى med9، وتحمى من الموجات الانفجارية والشظايا في التعامل مع الأجسام الغريبة والعبوات.

البلاك كوبرا لمواجهة الإرهاب

في سياق متصل، ظهرت وحدة البلاك كوبرا، أو “الأفاعي السوداء” ضمن الوحدات الخاصة الممثلة في معرض الداخلية، وهي آخر الأسلحة المستحدثة لمواجهة الإرهاب.

ويخضع مقاتلو بلاك كوبرا، للعديد من التدريبات الخاصة، ويتم انتقاؤهم على أعلى مستوى من اللياقة البدنية والنفسية، مع التقييم طوال فترة خدمتهم، وتتراوح رتبتهم بين ملازم أول وحتى رائد.

واستحدثت الوزارة هذه الوحدة بعد تزايد العمليات الإرهابية، ويلتحق بها صفوة المقاتلين الذين يتم تدريبهم على أعلى مستويات الكفاءة والتجهيز.

المعرض ضم العديد من المعدات والأجهزة الحديثة في التعامل مع الحرائق ومدرعات مرسيدس وسيارات خاصة وشرطة النجدة.