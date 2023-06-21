روبرت كارى رئيس المجموعة: «ويز إير» تشغل 22 مسارا وتنقل مليون راكب سنوياً إلى المطارات المصرية

قال روبرت كارى، رئيس مجموعة ويز إير للطيران، إن الشركة تشغل حاليًا نحو 22 مسارا إلى مصر، كما تنقل نحو مليون راكب سنويًا إلى 6 مطارات مصرية هى (شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، سفنكس، برج العرب، وسوهاج).

وأضاف كارى فى حوار لـ”المال”، أن الشركة حريصة على التوسع فى السوق المصرية لأنها جاذبة لشركات الطيران العالمية، ومن أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وتشهد مزيدا من النمو.

توسيع شبكة رحلاتها

وأوضح أنه تم إطلاق خطين جويين جديدين بين إيطاليا ومصر، عبر تسيير رحلات جوية للشركة من ميلانو وروما إلى مطار سفنكس الدولى بالقاهرة بواقع 5 رحلات أسبوعية.

وتابع أن الشركة تشغل فى أيام الأحد الإثنين والخميس، نحو 3 رحلات من روما إلى مطار سفنكس بسعر 49.99 يورو، بينما تٌسير فى أيام الأحد والخميس رحلتين من ميلان إلى سفنكس بسعر 69.99 يورو، ومن المقرر إضافة رحلة جديدة يوم الثلاثاء من ميلانو بدءًا من يوليو المقبل، كما سيتم تسيير رحلات من ميلان إلى الغردقة بسعر 49.99 يورو، يومى الإثنين والجمعة.

واستقبل مطار سفنكس الدولى، فى منتصف يونيو الجارى أولى رحلات شركة ويز إير المنتظمة قادمة من ميلانو بعدد 247 راكبًا، إذ شاركت نائب وزير السياحة فى مراسم استقبال الرحلة، مؤكدة أهميتها لأنها ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من السوق الإيطالية، منوهة بأهمية المطار والذى يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة نظرا لوقوعه بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الرحلات الجديدة بأسعار تبدأ من 49.99 يورو وفق جداول زمنية ملائمة للسياح والمقيمين فى مصر وإيطاليا وهنغاريا.

وقال كارى إن إطلاق مسارات جوية جديدة بين إيطاليا ومصر يتيح للمسافرين فرصة التعرف عن قرب على ثقافة وتاريخ البلدين، واستكشاف وجهاتهما ومعالمها السياحية عالمية المستوى.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التزام الشركة المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران فى أوروبا والشرق الأوسط، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 التى تركز على دفع عجلة النمو الاقتصادى، قائلا: “نفخر بأن نكون من المساهمين فى تحقيق الأهداف طويلة الأمد لمصر”.

وأضاف أن هناك رحلات جوية جديدة من بودابست فى المجر إلى مطار سفنكس الدولى بواقع 3 رحلات أسبوعية فى أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بسعر 49.99 يورو، مشيرا إلى دعم وزارتى الطيران المدنى والسياحة لإطلاق الرحلات الجديدة.

وذكر كارى أن الشركة تستهدف تدشين عدد من خطوط الطيران الجديدة من مختلف المدن العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، إيمانا منها بضرورة توفير خيارات أكثر للسائحين القادمين إلى مصر من خلال إضافة نقاط جديدة.

وأوضح أن الشركة تسير حاليًا نحو 250 رحلة طيران شهرية إلى مصر قادمة من المملكة المتحدة، إيطاليا، أبوظبى، والنمسا وغيرها.

وأكد أن الشركة مازال أمامها المزيد فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن %70 من الركاب القادمين على متن رحلاتهم أجانب، متابعا أن ويز إير توفر للأوروبيين الفرصة للمجيء إلى مصر.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف نقل 65 مليون راكب خلال العام الجارى بمختلف أنحاء العالم مقارنة مع 45.6 مليون فى العام الماضى، مضيفا أن المهمة الأساسية لـ “ويز إير” تتمثل فى منح الأشخاص الفرصة للسفر.

الأسطول الجوي

وقال كارى إن الشركة أسست فى عام 2004 إذ تتواجد منذ 19 عاما فى سوق النقل الجوى، وتصل إلى 200 وجهة فى العالم فى أكثر من 50 دولة.

وأضاف أنه على مدار 19 عاما تم نقل نحو 318 مليون راكب عبر أسطول الشركة، فى 54 بلدًا بعدد موظفين يتخطى الـ 8 الآف عامل.

وتابع أن الشركة تمتلك نحو 180 طائرة حاليًا من طرازات إيرباص 320CEO بواقع 47 طائرة، ومن طراز 321 بواقع 41 طائرة، وأخرى من طرازات 320 نيو بنحو 6 طائرات، 321 نيو بحوالى 86 طائرة، مضيفا أن هناك نموا فى حجم الأسطول بنسبة %17 خلال عامى 2022 و2023.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم أسطولها إلى 500 طائرة، وذلك بحلول عام 2030، من خلال إضافة من 30 إلى 40 طائرة كل عام، وأن تُشغل نحو مليون رحلة فى العام الواحد.

وأشار إلى أن الطائرات من طراز إيرباص 321 نيو تتميز بأنها الأكثر كفاءة فى السوق من حيث استهلاك الوقود والاستدامة، لافتا إلى أن ويز إير تستهدف ضم نحو 2000 موظف جديد فى كل عام لتصل إلى 20 ألف موظف خلال الفترة المقبلة.