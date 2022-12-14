«روبرتيت الفرنسية» تدشن مصنعا عبر شراكة مصرية باستثمارات 250 مليون جنيه

بدأت شركة روبرتيت الفرنسية، المتخصصة فى صناعة العطور والنكهات الغذائية، ضخ باكورة استثماراتها فى السوق المصرية عبر تدشين مصنع لها باستثمارات 250 مليون جنيه، وذلك بالشراكة مع مجموعة «إخوان هاشم».

قال مصطفى هاشم، المدير التجارى لمجوعة «إخوان هاشم»، إن المصنع سيعمل فى قطاع الصناعات الغذائية، وتحديدا إنتاج مكسبات الطعم.

وأضاف هاشم، فى تصريحات لـ«المال» أن المشروع سيتم تأسيسه على مساحة 5 آلاف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الجانب المصرى يستحوذ على نسبة %50 منه، ومن المرتقب أن يوفر 250 فرصة عمل.

وتعمل تحت مظلة مجموعة «إخوان هاشم» عدة شركات بقطاعات الزيوت العطرية الطبيعية والنكهات الغذائية وتوجه كامل إنتاجها للتصدير، وكذلك فى مجال الاستثمار الزراعى من خلال العلامة التجارية «المزارعون المصريون» المنتجة لبيض المائدة بالسوق المحلية.

وكشف هاشم أنه تم البدء فى إنشاءات المصنع، ومن المقرر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من 2023،

لافتا إلى أن الشركة الفرنسية اشترطت الوصول إلى حجم مبيعات من تسويق منتجاتها فى مصر بقيمة 6 ملايين دولار لتشغيل المصنع.

وأوضح أنه تم توريده نصف إنتاج المصنع للسوق المحلية، والباقى للتصدير إلى دول شمال أفريقيا، استغلالا لاتفاقية «أغادير».

يشار إلى أن اتفاقية أغادير وقعت بين دول مصر والمغرب وتونس والأردن فى 2004، وتم التصديق عليها من قبل مصر وتونس والأردن فى انتظار المثل من السلطات المغربية.

وتابع هاشم أن الاستثمار فى مجال مكسبات الطعم والروائح الطبيعية يحمل فرصة ذهبية، لا سيما مع نمو حجم الطلب المحلى والعالمى على قطاع الصناعات الغذائية، وما يحتاجه من كميات كبيرة من مكسبات الطعم الطبيعية.