روايتان تعيدان آسر ياسين وطارق لطفي إلى دراما رمضان.. والنجاح مرتبط بإنتاج ضخم

يخوض بعض نجوم الدراما الموسم القادم لعام 2023 بمسلسلات مأخوذة عن روايات أدبية ، منهم النجم آسر ياسين الذي يقدم مسلسل ” نسيت كلمة السر” مع المنتج طارق الجنانيني بعد نجاحهما معا في مسلسل سويتس رمضان 2022 ، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم .

كذلك يقدم النجم طارق لطفي لأول مرة مسلسل مأخوذ عن رواية أدبية بعنوان” مذكرات زوج” وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم .

مها سليم : إنتاج هذه المسلسلات يجب أن يكون ضخما

أعربت المنتجة مها سليم أنها تحب العمل الفني المأخوذ عن الروايات الأدبية ، لأنه يكون له مرجع للفترة الزمنية التي تؤرخ لهذه الرواية الأدبية ، ومرجع أيضا للقصة بشكل كامل .

وأضافت للمال أن إنتاج هذه المسلسلات يجب أن يكون ضخما وغير بسيط بسبب الديكورات والملابس الخاصة بالشخصيات في العمل الفني فالممثل يقوم بتسليم نفسه للمخرج والمؤلف ، لتجيهزه للشخصية التي سيؤديها في الرواية بما تحمله من تفاصيل خاصة بالملابس والاكسسوارات والأداء أيضا .

وتابعت أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية تكون موجهة لفئة مختلفة من المشاهدين ، أي أنها ليست جاذبة للشباب بصورة كبيرة .

واكدت أن آسر ياسين ممثل موهوب ويستطيع تقديم أعمال فنية أدبية مثلما شاهدنه في مسلسلات بنوعيات أخرى وكذلك طارق لطفي أيضا فنان مهم وموهوب وكلاهما اختياراتهما الفنية دائما جيدة ، والممثل القوي يستطيع تقديم أي عمل فني مثلما كان الراحل أحمد زكي يقدم شخصيات متنوعة البواب والرئيس والضابط وتاجر المخدرات ، وآسر ياسين وطارق لطفي ممثلين أقوياء حقيقة.

ماجدة خير الله : كلما كان العمل الأدبي غزيرا يساعد كثيرا في عمل حبكة درامية مميزة

ترى الناقدة ماجدة خير الله أن الأعمال الفنية الأدبية تخضع في النهاية لجودة السيناريو ، فهناك أعمال فنية مأخوذة عن الأدباء نجيب محفوظ ويوسف أدريس لم تكن جيدة فنيا .

وأشارت إلى أن العمل الفني حينما يكون مأخوذا من عمل أدبي أو روائي يكون سهلا في صياغة السيناريو للمؤلف .

وأضاف أنه كلما كان العمل الأدبي غزيرا يساعد كثيرا في عمل حبكة درامية مميزة ، موضحة أن آسر ياسين ممثل ثقيل الموهبة وله نجاحات كثيرة ومهمة .

وتابع أن طارق لطفي من المواهب المتجددة وحقيقة يعتبر من الممثلين المميزين جدا ، ولو كان المسلسل القادم له ” مذكرات زوج” مكتوب بصورة مميزة سيحقق طفرة كبيرة في أداؤه .

ناهد صلاح : هذه الأعمال الفنية تساهم في الترويج للروايات الأدبية بصورة كبيرة

وقالت الناقدة ناهد صلاح إن نوعية المسلسلات الأدبية التي تم أخذها من يوسف ادريس أو يوسف السباعي أو نجيب محفوظ أو غيرهم لها شقين هامين ، الأول عمل ترويج لهذه الروايات الأدبية بعد تقديمها في مسلسل تليفزيوني أو سينمائية مثل رواية الحرافيش أو الفتوة لنجيب محفوظ التي انتشرت بعد عرض الفيلم السينمائي للجمهور .

وأضاف أن كثير من هذه الأعمال الفنية روجت للأدب ، وفي هذه النوعية انقاذ لمستوى الكتابة في السوق الدرامي .

وتابعت أنه بشرط أن يكون مستوى العمل الفني فيه عمق وعلى مستوى النص الأدبي ، وفيه فهم لمستوى ورسالة الرواية ،وأن يكون المخرج واعيا بقيمة الرواية ومحتواها في رسم شخصيات العمل الفني وليس مجرد تجسيدها فقط على الشاشة .