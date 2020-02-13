رواية «نهايات متقاطعة» للكاتب كريم عرفة.. بحث عن الضحك وقت الأحداث المؤلمة

صدر حديثًا بدار أقلام عربية، رواية "هايات متقاطعة" للكاتب كريم عرفة،والتي أقيم حفل توقيع لها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، الذى حضره العديد من الأدباء ومخرجي المسرح والسينما الشباب.

صدر حديثًا بدار أقلام عربية، رواية “نهايات متقاطعة” للكاتب كريم عرفة، والتي أقيم حفل توقيع لها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، الذى حضره العديد من الأدباء ومخرجي المسرح والسينما الشباب.

الرواية تتناول حياة أسرة من رواد وسط البلد وخاصة منطقة باب اللوق ، الأب والأم والبنت والولد، وهي بهذا تتناول حقبة تاريخية تبدأ من سبعينيات القرن المنصرم وحتى أربعينيات القرن الحالي.

وتحاول تقديم حياة كل منهم، والكشف عن تأثير الزمان والمكان فيهم، وتفاعلهما مع الإرادة الحرة لكل منهم، حتى الوصول إلى نقاط نهايتهم التي تتقاطع مع بعضها البعض، وتتشكل تبعًا لمجرى حياتهم الذي اختاره كل منهم.

كما تعد الرواية دعوة للخروج من الكادر، حيث ينظر كل منا لحياته بعين الراوي، لا عين البطل وأن تضع اسمك في جملة فعلية لتتبين موقعك الإعرابي فيها وأن تضحك حين تقرأ أحداث الرواية الكبرى المؤلمة إن استطعت، وأن تبكي حين تقرأ عن التفاصيل الصغيرة المبهجة إن أردت.

وحسب مؤلفها، فللرواية مساع أخرى بعضها متروك للقارئ كي يكتشفه بنفسه، وبعضها لم يعرف بعد ولعله يكون أهمها جميعًا.

كريم عرفة شاعر ومؤلف مسرحي مصري، قدمت مسرحياته بمسارح الدولة المختلفة ومنها (عن العشاق)، (أنا هاملت) (حدوتة حتتنا) ومن ترجماته دراستين في كتاب (الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي) وهو يعمل مترجمًا ومحررًا أدبيًّا.