سيـــاســة

رواندا ترحب بتقرير حول دور فرنسا في الإبادة الجماعية عام 1994

أشار التقرير لتحمل فرنسا مسئوليات جسيمة في الإبادة الجماعية
أيمن عزام 10:56 م, السبت, 27 مارس 21 10:56 م, السبت, 27 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رحبت رواندا يوم الجمعة بتقرير صادر عن لجنة فرنسية قضت عامين تحقق في دور فرنسا في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي.

الإبادة الجماعية في رواندا

    وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “حكومة رواندا ترحب بتقرير لجنة دوكلرت، الذي يمثل خطوة مهمة نحو فهم مشترك لدور فرنسا في الإبادة الجماعية ضد التوتسي”.

    وقال البيان إن كيغالي ستنشر تقريرا استقصائيا أجرته الحكومة في عام 2017 في الأسابيع المقبلة، حيث أن استنتاجاته ستكمل وتثري تلك الصادرة عن لجنة دوكلرت.

    وقدم فنسنت دوكلرت، كبير المؤرخين في اللجنة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقرير إلى الأخير في باريس في وقت سابق من اليوم.

اقرأ أيضا  الإعدام لقذافى فراج سفاح الجيزة فى قضية قتل صديقه

    وبحسب النتائج التي توصل إليها، تتحمل فرنسا عبء “مسؤوليات جسيمة” في الإبادة الجماعية التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص، معظمهم من عرقية التوتسي، لكنها لم تكن متواطئة في عمليات القتل خلال مأساة المائة يوم.

    واستبعد أيضا ارتكاب “عملية الفيروز” العسكرية التي قادتها فرنسا قرب نهاية الإبادة الجماعية في رواندا أية مخالفات.

    وكان دور فرنسا خلال الإبادة الجماعية التي استمرت من إبريل إلى يوليو في عام 1994 لسنوات موضع تمحيص مكثف وجدل كبير.

اقرأ أيضا  النيابة تطعن أمام النقض على براءة مغتصب فتاة المنصورة

    وتتهم رواندا فرنسا بدعم حكومة نظام الإبادة الجماعية وتغطية المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة من خلال “عملية الفيروز”، إلا أن فرنسا نفت هذه المزاعم.

قطع العلاقات مع فرنسا

    وكانت هذه الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا في عام 2006 إثر إصدار قاض فرنسي تسعة مذكرات توقيف بحق مسؤولين روانديين في قضية الهجوم على طائرة الرئيس الرواندي الأسبق جوفينال هابياريمانا في إبريل 1994، والذي أطلق شرارة الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضا  تفاصيل موافقة «تشريعية البرلمان» على تغليظ عقوبة ختان الإناث

    وعلى الرغم من استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2009، إلا أن فرنسا ليس لديها سفير في رواندا منذ أن ترك الأخير منصبه في عام 2015.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مبعوث أمريكي يبحث مع نائب وزير الخارجية عودة مفاوضات سد النهضة

سمر السيد 10:33 م, السبت, 27 مارس 21

«حقوق البرلمان» يتفقد مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

ياسمين فواز 10:11 م, السبت, 27 مارس 21

وزير الإنتاج الحربي ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

أحمد اللاهوني 3:16 م, السبت, 27 مارس 21

البرلمان يخصص جلسته العامة غدا لمناقشة حادث قطاري سوهاج

ياسمين فواز 3:02 م, السبت, 27 مارس 21

وفد لجنة السياحة والطيران في البرلمان يتفقد مطار برج العرب

ياسمين فواز 3:00 م, السبت, 27 مارس 21

السيسي يتلقى تعزية الرئيس التونسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

المال - خاص 1:32 م, السبت, 27 مارس 21