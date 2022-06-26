«رواد 2030» يستهدف تمكين ألف سيدة اقتصاديا

كشفت غادة خليل، مدير مشروع «رواد 2030» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق مبادرة «رائدات 2030» والتى تستهدف تمكين ألف سيدة اقتصاديا عبر احتضان مشروعاتهن الإبداعية فى مجالات السياحة والصناعة والذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك على هامش مؤتمر «ستارت آبس إكسبو» الذى نظمه «رواد 2030» بوزارة التخطيط أمس فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية فى القاهرة.

وقالت «خليل» لـ «المال» إن المؤتمر شهد تخريج دفعتين من مديري حاضنات ومسرعات الأعمال فى مصر التابعتين للمشروع، مشيرة إلى أن الدفعتين نتاج اتفاقية تدريب مشتركة بين الجامعة الأمريكية و«رواد 2030» تم توقيعها منذ 8 شهور بهدف تدريب الكوادر الشابة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتابعت: إن مسرعة الأعمال تخدم قطاعات الصناعة وذوى الهمم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والسياحة من خلال إنشاء مصنع مصغر بجامعة النيل يختص بتجميع قطع الغيار للأجهزة والأنظمة التكنولوجية محليا، مشددة على وجود حاضنة مصرية أفريقية لدعم رواد الأعمال داخل القارة السمراء.

وأوضحت أن برامج الاحتضان التابعة لمشروع «رواد 2030» تتضمن منح تمويلات لرواد الأعمال بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه وفقا لحجم المشروع وتخصصه.

يذكر أن «رواد 2030» تم إطلاقه عام 2020 تحت مظلة وزارة التخطيط بهدف نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب ودعمهم لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب توقيعها لاتفاقيات تدريب مشترك مع جامعات مصرية وعالمية مثل «كامبريدج» والجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية فى مصر

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